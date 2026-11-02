Entre risas y un mensaje sobre "cariños genuinos": Gala Caldirola y Mauricio Pinilla sorprenden con video juntos

02 nov. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

Gala Caldirola sorprendió en redes sociales al compartir un video junto a su expareja, Mauricio Pinilla, en el que ambos aparecen riendo mientras comparten una cena en un restaurante.

La publicación llega luego del apoyo que Pinilla le manifestó a través de redes sociales tras el quiebre de la española con Luis "Mago" Jiménez.

En el registro, el exfutbolista le canta a Gala "Si tú no vuelves", de Miguel Bosé, la misma canción que interpretó en un programa de talentos y cuya presentación generó una serie de memes en redes sociales.

La propia Caldirola se sumó a las bromas por aquella interpretación y acompañó el video con un mensaje dirigido a Pinilla: "Y quién diría que al final, terminaríamos siendo grandes amigos!", señaló.

La inesperada cercanía entre ambos

La publicación también llamó la atención porque, meses atrás, la española había reconocido que llevaba bastante tiempo sin hablar ni verse con Pinilla. Sin embargo, ahora ambos compartieron este momento en el restaurante en que se mostraron entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

"Miguel Bosé no era nadie @pinigol9. Hay cariños genuinos", escribió Gala en su publicación. Y agregó: "Vamos por la risoterapia!".

El encuentro ocurre después de que Caldirola estuviera en el centro de la atención pública por su quiebre con Luis Jiménez. La española se había trasladado con su hija a Qatar para vivir junto al exfutbolista, quien le había pedido matrimonio, pero la relación terminó luego de que se conociera una infidelidad con su exesposa, Coté López.