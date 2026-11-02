"Frente con frente": el informe arbitral que detalla por qué Diego Flores expulsó a Fernando Gago tras el clásico universitario

02 nov. 2026 - 14:40 hrs.

El clásico universitario del domingo 1 de noviembre de 2026 tuvo un ganador en la cancha, Universidad Católica, que se impuso por 1-0 a la Universidad de Chile en el Claro Arena. También dejó una polémica que siguió después del pitazo final: la expulsión del técnico de los azules, Fernando Gago.

Este lunes, el árbitro Diego Flores entregó su informe del partido. Es el documento oficial que cada juez remite tras un encuentro y que sirve de base para eventuales sanciones disciplinarias. En él explicó con detalle por qué mostró la tarjeta roja al estratego argentino cuando el juego ya había terminado.

Según el texto, los reclamos fueron subiendo de tono hasta un momento puntual: cuando el entrenador quedó con el rostro a centímetros del suyo.

Qué dice el informe de Diego Flores sobre la expulsión de Gago

De acuerdo con el documento, una vez finalizado el partido Gago ingresó al terreno de juego y se dirigió hacia el árbitro para reclamarle por decisiones adoptadas durante el encuentro. Flores consignó que lo hizo de manera reiterada y en actitud confrontacional.

El juez relató que el técnico reaccionó acercándose de forma desafiante e intimidante. Según su descripción, Gago redujo por completo la distancia entre ambos y ubicó su rostro frente al suyo, hasta llegar "prácticamente a hacer contacto frente con frente", mientras seguía reclamando.

Ese es el núcleo de la expulsión. El informe no describe agresiones físicas ni insultos. La falta que consigna es la conducta intimidatoria hacia la autoridad del partido, una de las situaciones que los reglamentos del fútbol sancionan con mayor severidad cuando involucran a un integrante del cuerpo técnico.

Una secuencia en tres momentos: el árbitro, el asistente y el regreso

El informe no describe un episodio aislado, sino una secuencia. Tras el primer enfrentamiento con Flores, Gago se alejó de su posición y se dirigió hacia uno de los árbitros asistentes, a quien también le siguió reclamando.

Luego, según el documento, el técnico volvió por segunda vez hacia el árbitro central para seguir reclamando, manteniendo la misma actitud confrontacional. Recién después se retiró del lugar.

Ese detalle puede pesar en la evaluación posterior. La persistencia de la conducta, y no solo el momento de mayor tensión, quedó registrada por escrito en el informe que ahora revisará la justicia deportiva.

Qué pasa ahora con Gago: el caso llega al Tribunal de Disciplina

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El informe arbitral es el punto de partida del proceso. Con el documento en mano, el Tribunal de Disciplina de la ANFP deberá determinar cómo tipifica la conducta descrita por Flores y qué castigo corresponde al entrenador argentino.

La resolución definirá cuántos partidos deberá cumplir Gago fuera del banco de la U. Mientras tanto, la descripción del juez, con términos como "intimidante" y "confrontacional", es la que el tribunal tendrá como versión oficial de lo ocurrido en la cancha del Claro Arena.

Lo que el informe no dice: los gestos de Vargas y Morales a la hinchada

El documento también llama la atención por lo que omite. Flores no consignó nada sobre Eduardo Vargas y Marcelo Morales, jugadores de la U que, al abandonar la cancha, realizaron gestos hacia la hinchada de la Universidad Católica.

Que no figuren en el informe no los deja libres de una eventual sanción. Para que el Tribunal de Disciplina revise esos hechos, Cruzados, la sociedad anónima que administra el fútbol profesional de la UC, tendría que presentar una denuncia formal ante esa instancia.

Es una diferencia de procedimiento relevante. Lo que el árbitro registra en su informe llega directamente al tribunal. Lo que no queda consignado requiere que una de las partes active el proceso por su cuenta.

Diego Flores y la U: una relación con antecedentes este año

El episodio se suma a una temporada en la que el nombre de Flores ya había generado tensión en el cuadro azul. En la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, ante Palestino en La Cisterna, el juez anuló un gol de Charles Aránguiz tras una revisión del VAR por una mano previa de Matías Zaldivia. La decisión fue muy reclamada por la U.

Ese antecedente volvió a aparecer en abril, cuando la Comisión de Árbitros designó a Flores para el clásico universitario de la primera rueda en el Estadio Nacional, el primero de su carrera. En la previa de ese partido, desde el plantel azul hubo llamados públicos a que el arbitraje fuera objetivo.

Siete meses después, el mismo juez quedó otra vez en el centro de un clásico, esta vez con un informe que describe el momento en que el técnico de la U cruzó la línea entre el reclamo y la confrontación.

El partido ya tiene resultado. Lo que todavía no se resuelve es qué decidirá el Tribunal de Disciplina, y en qué banca estará Gago en los próximos partidos de la U.