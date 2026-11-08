Hicieron un enorme forado y usaron oxicorte: Todo lo que se sabe del robo de $3 mil millones en un banco de Concepción

08 nov. 2026 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos cinco delincuentes protagonizaron un millonario robo durante la madrugada de este domingo en la sucursal principal del banco BCI, ubicada en pleno centro de Concepción, región del Biobío. Los sujetos habrían sustraído cerca de $3 mil millones, aunque no se descarta que el botín supere los $4 mil millones.

Según información oficial, el atraco comenzó cerca de las 02:00 horas, cuando se activaron las alarmas al interior de la entidad bancaria. Los involucrados ingresaron a través de un edificio abandonado y en venta, ubicado en la calle Lincoln, a un costado del banco. Desde ese inmueble perforaron un muro perimetral de aproximadamente 60 centímetros de espesor para acceder a un patio interior de la sucursal.

Forados y herramientas de alta potencia para llegar a la bóveda

Una vez dentro, los delincuentes avanzaron hasta un baño del banco, donde realizaron otro forado para acceder a un pasillo que los condujo hasta las bóvedas de seguridad. Para concretar el procedimiento utilizaron herramientas de alta potencia, entre ellas taladros especializados para romper concreto y equipos de oxicorte, con los que lograron abrir la estructura de seguridad y sustraer el dinero.

El prefecto Juan Luis Fonseca, jefe provincial de la PDI de Concepción, entregó detalles sobre la cantidad de involucrados y los implementos utilizados en el atraco: "Aquí hay un número aproximado no menor de 5 personas que ingresan al interior del banco; ellos están haciendo su labor delincuencial al interior".

"Ingresan a un sector del interior del banco y trabajan con herramientas de alta gama, digamos, de potencia para poder ingresar al banco", agregó.

Cómo trasladaron el dinero y escaparon del lugar

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI, para sacar el dinero utilizaron elementos similares a camillas, con los que lo llevaron hasta un furgón en el que posteriormente escaparon en dirección desconocida.

Entre las evidencias retiradas del banco se encontraron taladros de gran tamaño, herramientas industriales, elementos metálicos y un balón de gas, implementos que serán sometidos a peritajes. La investigación también contempla el análisis de las cámaras de seguridad del banco y de los registros municipales de Concepción para identificar el vehículo utilizado en la huida y establecer la ruta de escape.

Según lo informado en Meganoticias Actualiza, un antecedente que llama la atención es que no había guardias ni funcionarios al interior del banco al momento del atraco, situación que deberá ser aclarada junto con las condiciones de seguridad de la sucursal.

El hecho también generó comparaciones con un robo millonario ocurrido el año pasado en instalaciones de Prosegur, a pocas cuadras del lugar.