11.11 Día del Soltero: ¿Qué tiendas tendrán descuentos este miércoles 11 de noviembre?

10 nov. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una jornada de origen chino que se ha convertido en una de las fechas más importantes para el comercio electrónico, gracias a las promociones y descuentos que ofrecen distintas plataformas y multitiendas.

La celebración, también conocida como 11/11, reúne ofertas en categorías como tecnología, vestuario, belleza, deporte y artículos para el hogar. Su nombre hace referencia al número 1, que representa a una persona y simboliza la soltería.

11.11 Día del Soltero 2026: ¿Qué tiendas tendrán ofertas?

AliExpress

La plataforma asiática realizará su tradicional campaña 11/11, con rebajas en una amplia variedad de productos.

Durante esta jornada, los compradores podrán encontrar descuentos de hasta un 80%, además de cientos de cupones para complementar sus compras en categorías como tecnología, moda, deporte y otros artículos.

Revisa las promociones en el sitio web de AliExpress (aquí).

Shein

La tienda china especializada en vestuario y productos a precios accesibles también participará con descuentos de hasta un 90%.

Además de las rebajas, Shein contempla sorteos de cupones de descuento, premios y envíos gratuitos en los pedidos. Su catálogo incluye prendas para mujeres, hombres y niños, además de calzado, accesorios y artículos para el hogar.

Revisa las ofertas en el sitio web de Shein (aquí).

Ripley

Ripley también se sumará al Día del Soltero con importantes promociones, incluyendo descuentos de hasta un 50% en categorías como belleza y vestuario.

Conoce las ofertas en el sitio web de Ripley (aquí)

Paris

Paris celebrará el Día del Soltero con descuentos en cientos de productos disponibles a través de su sitio web.

La multitienda contará con promociones especiales para quienes paguen con la tarjeta Cencosud Scotiabank con 6 cuotas sin interés o incluso hasta un 50% de descuento en perfumes. También habrá rebajas para los clientes que utilicen cualquier otro medio de pago.

Revisa las promociones en el sitio web de Paris (aquí).

Mercado Libre

La plataforma de comercio electrónico también se sumará a la jornada con su campaña especial 'Fechas Dobles 11/11', que contempla descuentos de hasta un 40% en miles de productos.

Además, los clientes podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés en sus compras, con promociones en distintas categorías disponibles a través de su sitio web.

Revisa las ofertas en Mercado Libre (aquí).

¿Por qué se celebra el Día del Soltero el 11 de noviembre?

El origen de esta festividad se remonta a un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín, en China, quienes, cansados de celebraciones como el Día de San Valentín, decidieron establecer una jornada especial para celebrar el orgullo de estar soltero.

Con el paso del tiempo, la fecha fue adoptada por distintas plataformas de comercio electrónico, que comenzaron a organizar campañas de descuentos para atraer compradores.