¿Tenías vuelo a Estados Unidos?: Más de 16.000 viajes cancelados entre viernes y sábado por fallas de comunicaciones

14 nov. 2026 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 16.000 vuelos fueron cancelados el viernes y sábado en Estados Unidos a raíz de una inusual suspensión de los despegues durante varias horas por un fallo en las comunicaciones, informó hoy la autoridad de aviación civil estadounidense.

"No pudimos reprogramar 12.000 vuelos" el viernes —una cifra que incluye unos 9.000 vuelos comerciales y 3.000 privados—, declaró el responsable de la FAA, Bryan Bedford, en una conferencia de prensa.

"Estimamos que entre 4.000 y 5.000 de los 41.000 vuelos previstos para el sábado tendrán que ser cancelados", añadió.

La paralización del viernes provocó un caos generalizado y fue la segunda de este tipo en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

"Estoy cansada. Exhausta. Frustrada", dijo a la AFP Lisa Beraid, de 48 años, empleada de una compañía de seguros, mientras esperaba un vuelo la mañana del sábado en el aeropuerto La Guardia de Nueva York.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, trató de asegurar a los estadounidenses que sigue siendo "seguro volar", pero advirtió que llevará tiempo reanudar el servicio normal.

"Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana. Los aviones están saliendo de las puertas de embarque, rodando y despegando, y es seguro volar", dijo Duffy en X el sábado, 12 horas después de la avería.

"Seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan", cerró.

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