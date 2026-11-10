Ley 40 horas: ¿Se puede trabajar 4 días y descansar 3?

10 nov. 2026 - 08:00 hrs.

La Ley de 40 horas ha significado un cambio significativo en la rutina de millones de trabajadores en el país, impulsando una reducción gradual del tiempo de trabajo que busca mejorar la calidad de vida y el equilibrio entre la vida personal y laboral.

El plan de implementación se diseñó por etapas: durante 2024 la jornada legal se redujo de 45 a 44 horas semanales, alcanzando durante este 2026 el tramo de 42 horas, a la espera de que en 2028 se concreten de forma definitiva las anheladas 40 horas semanales.

¿Se puede trabajar 4 días y descansar 3?

Una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores es si este beneficio permite concentrar las horas laborales en menos jornadas para sumar más días libres a la semana.

Frente a esta duda, la Dirección del Trabajo (DT) entregó una respuesta clara, confirmando que la legislación sí contempla el esquema conocido popularmente como "4x3".

Lo que dice la normativa oficial

De acuerdo con la respuesta oficial del organismo fiscalizador, la ley que reduce la jornada laboral modifica el artículo 28 del Código del Trabajo, dictaminando que la jornada semanal podrá distribuirse en no menos de 4 ni más de 6 días continuos de labor.

"Será posible laborar las 40 horas en 4, 5 o 6 días de labor seguidos de 3, 2 o 1 día de descanso respectivamente", aclara la Dirección del Trabajo respecto a las alternativas de distribución que pueden acordar entre empleadores y trabajadores.

De esta manera, la normativa deja la puerta abierta para que las empresas y sus colaboradores acuerden jornadas distribuidas en solo 4 días de trabajo seguidos de 3 días consecutivos de descanso, siempre que se respete el límite semanal correspondiente.