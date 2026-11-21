21 nov. 2026 - 07:36 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó un tsunami para las costas de Chile debido a un sismo de magnitud 7.0 en Indonesia.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó la entidad en su sitio web.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a sus datos, el movimiento telúrico de magnitud 7.0 tuvo su epicentro a 467 km al sur de Ambon, Indonesia.

Sin embargo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) cifró la magnitud en 6.8, con un epicentro ubicado a 103 km al noreste de Lospalos, en la vecina nación de Timor Oriental.

Ambas naciones se ubican en el archipiélago indonesio, el más grande del mundo, al contar con más de 17.000 islas que se encuentran en el denominado "Anillo de Fuego del Pacífico".

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