EXCLUSIVO | Trama de coimas en Junaeb salpica a Gahona, Calisto, Gutiérrez y Calderón: Realizan allanamiento en el Congreso

20 ag. 2026 - 09:30 hrs.

Las esquirlas de una investigación por graves delitos de corrupción vinculados a las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb llegaron hasta el Congreso Nacional.

Y es que, según información corroborada por Mega Investiga durante este jueves 20 de agosto, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente -junto a la Brigada Anticorrupción de la PDI-, desplegaron una serie de allanamientos -que ya se realiza en el Congreso Nacional- e incautaciones de teléfonos y computadores en distintas regiones del país en una causa en que se indagan presuntos delitos de fraude al Fisco, fraude informático, falsificación de instrumento privado, delitos contra la salud pública, lavado de activos y quizás lo más grave: coimas a altas autoridades de nuestro país.

Entre quienes aparecen alcanzados por las nuevas diligencias según una resolución emanada desde el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se encuentran los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (exDC, hoy independiente FRVS), además del exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez (PC).

Según pudo conocer Mega Investiga, se autorizaron diligencias de entrada y registro e incautación de dispositivos electrónicos solicitadas por la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina, quien dirige una investigación que tiene entre sus principales focos a la empresa SOSER S.A. y su participación en millonarias licitaciones para prestar servicios de alimentación escolar.

La ofensiva investigativa incluiría allanamientos en distintas regiones, incautación de teléfonos celulares, computadores y dispositivos electrónicos y el acceso a información institucional.

Lo más probable es que las diligencias lleguen incluso hasta dependencias del Congreso Nacional, ya que en otras ocasiones cuando ha existido una indagatoria que toque a algún parlamentario los equipos especializados se han apersonado en la sede legislativa.

La Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) encabeza a esta hora los operativos en al menos nueve domicilios y en la sede central de la Junaeb.

El giro de la causa

El caso había comenzado públicamente por las presuntas irregularidades cometidas durante la ejecución de contratos adjudicados a SOSER para entregar alimentación en establecimientos educacionales de la Región de O’Higgins.

Sin embargo, la investigación avanzó mucho más allá.

Los antecedentes recopilados esta jornada por Mega Investiga dan cuenta que el Ministerio Público indaga actualmente la eventual existencia de un mecanismo de corrupción sostenido en el tiempo, mediante el cual se habría entregado información reservada, intervenido en decisiones administrativas, gestionado la adjudicación de licitaciones y presionado para remover a funcionarios encargados de tareas de fiscalización.

La hipótesis investigativa apuntaría a que algunas de esas actuaciones habrían tenido como contraprestación beneficios económicos y laborales. Es decir, millonarias coimas.

Es precisamente esa arista la que llevó a los investigadores hasta funcionarios y exfuncionarios de Junaeb, representantes privados, lobbistas y personas vinculadas al mundo político.

La investigación busca establecer eventuales delitos de cohecho, soborno, revelación de secreto, tráfico de influencias y lavado de activos.

Noticia en desarrollo…

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