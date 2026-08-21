Proyectan nueva alza en combustibles antes de Fiestas Patrias si se mantiene escenario internacional: ¿Cuánto podrían subir?

21 ag. 2026 - 08:30 hrs.

Los precios de los combustibles volvieron a subir y desde el Ministerio de Hacienda ya anticipan que podrían registrarse nuevos incrementos si se mantiene el escenario actual. Esta vez, eso sí, el mayor impacto podría concentrarse en el diésel, según explicaron autoridades de la cartera.

Cabe destacar que en la última variación, la bencina de 93 octanos alcanzó un promedio nacional de $1.481 por litro, mientras que la de 97 llegó a $1.551. El diésel, en tanto, quedó con un precio promedio de $1.179 por litro.

¿Cuánto podrían subir los combustibles?

En entrevista con Radio Agricultura, el encargado de coordinación macroeconómica de Hacienda, Alejandro Guin-Po, destacó el efecto del Mepco en la última actualización.

Sin este mecanismo, aseguró, el aumento habría sido cercano a $100 por litro en las bencinas y de $250 en el diésel, en lugar de los $35 y $97 registrados, respectivamente.

Sobre las próximas semanas, Guin-Po advirtió que "no existe información para poder anticipar 100% lo que va a pasar", debido a factores externos como los conflictos internacionales y los costos de refinamiento.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que el Mepco se está aplicando "de modo espaciado para ir recomponiendo las diferencias entre el precio local e internacional".

Con la información disponible, Quiroz afirmó que el diésel mantiene una brecha de $250 por litro respecto de los precios reales y remarcó: "El alza principal está ocurriendo en el diésel".

Todo sobre Precio bencina

En el caso de las gasolinas, Guin-Po anticipó que eventuales aumentos deberían ser menores. "Hay que ver la decisión semana a semana, pero van a ser no de la misma magnitud que el diésel, bastante menores", sostuvo.