La tajante respuesta de Pangal Andrade tras las críticas del "Chino" por polémico video en refugio

05 ag. 2026 - 09:12 hrs.

Lo que comenzó como un comentado rescate en la alta montaña se transformó en un polémico enfrentamiento entre Pangal Andrade y Manuel "El Chino" Orellana, quien saltó a la fama tras perderse en el Cajón del Maipo junto a dos educadoras de párvulos.

El conflicto se desató cuando el exchico reality, quien participó activamente en la búsqueda del Chino y las dos mujeres, compartió un registro en el que mostró las condiciones en las que quedó el lugar donde se refugiaron los desaparecidos.

En el video se apreciaban botellas de alcohol, loza sucia, camas desarmadas y restos de comida, por lo que Pangal cuestionó el desorden y la suciedad en la que quedó el refugio. "El Chino cu… cochino (…) Se pasó, una lavadita", se le escucha decir.

La respuesta del Chino: "Yo no nací en una cuna de oro"

La réplica de Orellana no tardó en llegar. Quien por estos días aprovecha su repentina figuración mediática tras animar su primer evento discotequero, difundió un video en redes sociales contestando directamente al deportista.

"Para que vean que yo no soy na’ cochino. Pangal, andai pato ficha, yo no nací en una cuna de oro, yo nací en cuna de mimbre, soy humilde y de corazón para mi pueblo", lanzó Orellana en el registro audiovisual.

La respuesta de Pangal

Consultado sobre el tema en el programa Hay que decirlo, el kayakista intentó bajarle el perfil al conflicto: "Qué me va a doler, cómo me va a doler. Qué voy a entrar en polémicas. Lo encuentro bacán que aproveche su momento. Ahora lo conocen todos. Que aproveche su momento, que haga todos los eventos que pueda. Que aproveche el momento y que cobre bien".

Para cerrar, Pangal explicó que "siempre que voy a la montaña, digo: 'Hay que dejarlo más limpio de lo que uno lo encuentra'". De paso, ironizó sobre los recursos no utilizados durante los días de aislamiento: "No supo hacer andar el generador. No sé cómo se calentaron si no usaron leña".

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