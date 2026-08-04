Proyecto busca ampliar el subsidio a la tasa: Este es el nuevo máximo que podría costar las viviendas

04 ag. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno presentó un proyecto de ley que busca ampliar el actual subsidio a la tasa de interés para créditos hipotecarios, aumentando el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la vivienda para sectores medios, especialmente personas que actualmente tienen dificultades para financiar la compra de una propiedad debido a las altas tasas hipotecarias y las exigencias para obtener un crédito.

¿Qué cambiaría con el nuevo proyecto?

Actualmente, el beneficio permite que el Estado entregue un subsidio que reduce la tasa de interés de los créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF.

La principal modificación del proyecto sería ampliar el límite del valor de las viviendas que pueden acceder al beneficio. De aprobarse la iniciativa, el subsidio podría aplicarse para propiedades nuevas de hasta 6.000 UF.

Según lo informado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el proyecto también considera aumentar los cupos disponibles. El programa actual contempla 50 mil subsidios, mientras que la nueva propuesta sumaría 30 mil adicionales.

Además, la medida se complementaría con la ampliación de la garantía estatal para créditos hipotecarios, conocida como Fogaes. El ministro explicó que, combinando estas medidas, la tasa hipotecaria podría reducirse aproximadamente desde un 4% a un 3%, dependiendo de las condiciones del crédito, lo que se traduce en una disminución del dividendo mensual que deben pagar las familias.

¿Quiénes podrían acceder al beneficio?

De acuerdo con el ministro de Vivienda, Iván Produje, podrán acceder todas las personas o familias que acrediten los ingresos requeridos para obtener un crédito hipotecario de algún banco. La ventaja es que, como el dividendo será más bajo, los requisitos de ingresos mensuales son menos exigentes.

"Hoy día tenemos muchos chilenos que son muy ricos para el Estado y muy pobres para los bancos, particularmente jóvenes, profesionales, parejas jóvenes", afirmó el secretario de Estado, por ello apuntan a sectores medios que actualmente quedan fuera de otros programas habitacionales.

¿Cuándo comenzaría a aplicarse?

La ampliación del subsidio a la tasa para viviendas de hasta 6.000 UF todavía debe ser discutida y aprobada por el Congreso, por lo que sus nuevas condiciones aún no entran en vigencia.

Todo sobre Vivienda