Persecución policial en Peñalolén terminó con dos detenidos tras intento de atropello a carabinero

07 ag. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Dos sujetos fueron detenidos tras una persecución policial registrada en la tarde del jueves pasado en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, luego de que trataran escapar de una fiscalización de Carabineros e intentaran atropellar a uno de los funcionarios que participaba en el procedimiento.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió mientras personal de la 43ª Comisaría de Peñalolén realizaba patrullajes preventivos. En ese contexto, los uniformados detectaron un vehículo que transitaba contra el sentido del tránsito e intentaron fiscalizarlo, pero el conductor hizo caso omiso a la señal de detención y huyó del lugar, dando inicio a un seguimiento controlado.

La persecución se extendió por distintas calles de la comuna hasta la intersección de avenida Quilín con Los Cerezos, donde el conductor perdió el control del vehículo y cayó a una zanja. En ese lugar, ambos ocupantes, mayores de edad y con antecedentes policiales, fueron detenidos por Carabineros.

Posteriormente, los funcionarios establecieron que el automóvil había sido robado en la comuna de La Reina. Al concurrir al domicilio del propietario, este recién se percató de la sustracción del vehículo cuando fue informado por Carabineros, momento en que realizó la denuncia correspondiente.

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente Felipe Ulloa, oficial de Ronda Oriente, entregó detalles del procedimiento y explicó cómo se inició la persecución policial.

"Observan (los funcionarios) un vehículo, el cual transitaba contra el sentido tránsito. Al querer fiscalizarlos, personal de Carabineros le entrega la señal de detención al vehículo, el cual hace caso omiso y, muy por el contrario, trata de colisionar, atropellar al funcionario policial", explicó.

A raíz de la situación anterior, la autoridad policial indicó que se inició "un seguimiento controlado, el cual finaliza en avenida Quilín, lugar donde el conductor pierde el control del móvil, colisionando".

Según la información entregada por Carabineros, los detenidos son dos hombres chilenos, mayores de edad y con antecedentes policiales. Además del seguimiento controlado, la institución indicó que las diligencias para esclarecer el caso continúan a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la institución.

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