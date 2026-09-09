Canciller tras reunión con embajador Judd: "Ha manifestado disposición a hacer llegar la información de la que disponga"

09 sept. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, realizó un punto de prensa este miércoles para contar algunos detalles acerca de la reunión que sostuvo con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

El diplomático mencionó esta semana en una entrevista que la inteligencia estadounidense indicaba que el estallido social de octubre de 2019 provenía de organizaciones vinculadas a la ideología de izquierda.

¿Qué dijo el Canciller?

Ante estos dichos, este miércoles Judd se reunió con el Canciller Pérez Mackenna. En este sentido, el ministro señaló que esta cita fue "para solicitar información sobre antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y los días que siguieron".

"El embajador ha manifestado su disposición a hacer llegar información de la que disponga. La Cancillería tiene que hacer su trabajo, custodiar los intereses de Chile y disponer los medios para que el resto de las instituciones trabaje con esta información", manifestó.

Finalmente, reiteró que "una vez que la Cancillería reciba la información, esta será derivada a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para su evaluación".

Según información de Meganoticias, la reunión entre ambas autoridades duró alrededor de 15 minutos.

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