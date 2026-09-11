Caso Mariana Sepúlveda: Formalizan a vecino que se atribuyó el crimen y peritajes descartan osamenta humana

11 sept. 2026 - 10:57 hrs.

Este viernes será formalizado Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, el vecino de Mariana Sepúlveda que, 18 años después de la desaparición de la joven, se presentó ante Carabineros y afirmó haberle dado muerte.

Su confesión, sin embargo, no basta por sí sola para establecer judicialmente su autoría. La versión entregada por el imputado constituye un antecedente de la investigación que debe ser contrastado y corroborado mediante evidencia independiente.

La audiencia se realizará mientras continúan las diligencias destinadas a determinar si su relato es efectivo y establecer qué ocurrió con el cuerpo de Mariana, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Según antecedentes conocidos por Mega Investiga, los peritajes realizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) descartaron que una pieza ósea encontrada enterrada bajo la cama de Quiroz Carrizo corresponda a restos humanos.

El resultado era relevante debido al lugar donde se produjo el hallazgo: el inmueble de pasaje Logroño, en Conchalí, donde el propio imputado afirmó haber enterrado el cuerpo de la joven después de darle muerte, en agosto de 2008.

El fragmento fue descubierto durante las excavaciones efectuadas por equipos especializados de Carabineros en una de las habitaciones de la vivienda. Los análisis determinaron que se trataría de una pieza ósea de origen animal, por lo que no permitiría respaldar la versión entregada por Quiroz Carrizo.

Una confesión que debe ser corroborada

Mariana Sepúlveda tenía 19 años cuando se perdió su rastro, el 29 de agosto de 2008. Desde entonces, su familia ha buscado respuestas sobre lo ocurrido.

El domingo pasado, Quiroz Carrizo se presentó ante Carabineros y afirmó haber participado en la muerte de la joven. De acuerdo con su relato, habría enterrado el cuerpo dentro de una habitación de su domicilio.

También aseguró que, cerca de cinco años después, en 2013, desenterró los restos y los eliminó junto con la basura.

A partir de esa declaración, personal especializado inició excavaciones y peritajes en el inmueble con el objetivo de encontrar evidencia material que permitiera comprobar o descartar su versión.

Fue en ese contexto que se encontró el fragmento óseo bajo el piso de una habitación, específicamente en el sector donde se ubicaba la cama del imputado. No obstante, los análisis de Labocar determinaron que no corresponde a una osamenta humana.

Hoy enfrenta la formalización

El resultado negativo del peritaje obliga a los investigadores a continuar buscando antecedentes independientes que permitan reconstruir lo ocurrido con Mariana y establecer si la confesión de Quiroz Carrizo se ajusta a la realidad.

La Fiscalía Centro Norte, a través del fiscal Marcelo Cabrera, mantiene abiertas distintas diligencias para esclarecer el caso y determinar qué ocurrió con el cuerpo de la joven.

Durante la audiencia de este viernes, el Ministerio Público comunicará a Quiroz Carrizo los hechos y delitos por los cuales está siendo investigado. Además, expondrá ante el tribunal los antecedentes reunidos hasta ahora y solicitará las medidas cautelares que estime pertinentes.

Hasta que la justicia determine su responsabilidad, Quiroz Carrizo debe ser considerado imputado y no autor acreditado del crimen.