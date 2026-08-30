Avenida España reabre este domingo tras derrumbe: habilitarán una pista hacia Viña del Mar

30 ag. 2026 - 18:43 hrs.

¿Qué pasó?

A casi tres semanas del derrumbe que afectó a la Avenida España, en el sector de Recreo, este domingo se concretará la reapertura de la vía en dirección a Viña del Mar.

El desprendimiento ocurrió el pasado 9 de agosto, cuando rocas y tierra cayeron desde la ladera hacia la avenida, generando restricciones de tránsito debido al riesgo de nuevos deslizamientos.

Desde las 19:00 horas de este domingo 30 de agosto, los vehículos podrán volver a circular por el sector, aunque inicialmente solo estará disponible una pista hacia la Ciudad Jardín.

La reapertura se produce luego de los trabajos de mitigación desarrollados en la zona. Durante estas labores fueron identificados nuevos sectores con roca fragmentada que presentaban riesgo de desprendimiento, por lo que se retiraron más de 20 toneladas de material desde la ladera.

Pese a estos trabajos, todavía quedan puntos que deben ser monitoreados antes de permitir el tránsito por una segunda pista. Para ello, durante los próximos días se instalarán cámaras y sensores que permitirán vigilar el comportamiento de la ladera y determinar si existen condiciones para ampliar la circulación.

Preparan solución definitiva

Mientras se mantiene esta reapertura parcial, el Serviu Valparaíso continúa trabajando en el diseño de las obras que permitirán estabilizar de manera definitiva el talud.

Los estudios consideran análisis geotécnicos, levantamientos topográficos y monitoreo instrumental, antecedentes que serán utilizados para definir las intervenciones que se ejecutarán posteriormente.

Entre las alternativas contempladas se encuentran anclajes, mallas de contención, nuevos muros y sistemas de drenaje, con el objetivo de reforzar la estabilidad de la ladera y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.