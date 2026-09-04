La Mejor Empanada de Viña del Mar 2026 ya fue elegida: Revisa los primeros lugares por categoría

04 sept. 2026 - 19:27 hrs.

A pocos días de las Fiestas Patrias, Viña del Mar ya tiene sus empanadas ganadoras. El tradicional concurso organizado por el municipio reconoció a los mejores exponentes de tres categorías: pino tradicional, vegetariana y de autor o innovadora.

El certamen, realizado a través de la Dirección de Turismo, convocó a panaderías, restaurantes, cafeterías, amasanderías y otros establecimientos gastronómicos de la comuna, con el objetivo de destacar su trabajo y la oferta local.

Los ganadores de cada categoría

En Empanada de Pino Tradicional, el primer lugar fue para Dulce Recreo, ubicado en Habana N° 603, en Recreo. El segundo puesto quedó en manos de Cocina de Luciana, de Vicuña Mackenna N° 1150, Reñaca, y el tercero fue para Pandita Panadería, de Habana N° 890, Recreo.

La categoría Vegetariana tuvo como ganadora nuevamente a Cocina de Luciana. El segundo lugar fue para Los Hornos de Chillán, de 4 Norte 484, mientras que Pastelería Vijon, de Vicente Salinas N° 236, Achupallas, obtuvo el tercer puesto.

En tanto, Dachs Coffee, de 2 Oriente N° 514, local 1, se quedó con el primer lugar en Empanada de Autor e Innovadora. Cocina de Luciana obtuvo el segundo puesto y Los Hornos de Chillán, el tercero.

Para Katherine Saavedra, de Dulce Recreo, el reconocimiento fue especialmente significativo, ya que el emprendimiento familiar participó por primera vez. “Nuestros clientes son los que nos motivaron para concursar y llegar a este momento, ganar es un premio maravilloso, porque hubo muchos concursantes que tenían una trayectoria de ganar, entonces era un desafío”, señaló.

Una cata a ciegas para elegir a las mejores

La competencia consideró establecimientos con producción propia y permanente de empanadas, además de patente comercial y resolución sanitaria al día.

La elección se realizó mediante una cata a ciegas, con un jurado preseleccionador y otro calificador integrado por alumnos, profesores y jefes de Gastronomía de la Universidad Santo Tomás, junto con representantes de Culinary, INACAP, DUOC y el Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Entre los ganadores también destacó Dachs Coffee, un emprendimiento familiar que en octubre cumplirá un año. Su representante, Juan Pozo, valoró el resultado tras el trabajo realizado para llegar al concurso: “Estamos muy contentos, fueron muchas horas en la cocina, probando recetas y afinando detalles, y este concurso nos pone en el mapa”.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que el concurso permite relevar una preparación tradicional de estas fechas y, al mismo tiempo, apoyar a quienes desarrollan su actividad gastronómica en la comuna.

“Este es un concurso tradicional que queremos seguir fortaleciendo, porque pone en valor una de las expresiones más queridas de nuestra gastronomía y de nuestras Fiestas Patrias: la empanada. Pero también es una iniciativa que nos permite visibilizar y apoyar el enorme trabajo que realizan emprendedores, panaderías, restaurantes y distintos establecimientos de Viña del Mar”, afirmó.

La jefa comunal agregó que estos espacios también buscan fortalecer el consumo local y la oferta gastronómica de la ciudad. “Para nosotros, impulsar estos espacios es también aportar a la reactivación económica de nuestra ciudad, promoviendo el consumo local, dando mayor visibilidad a nuestros negocios y fortaleciendo una oferta gastronómica diversa y de calidad”, sostuvo.

De cara a las celebraciones, Ripamonti invitó a residentes y visitantes a conocer los establecimientos locales: “Felicitamos a quienes participaron y, especialmente, a los ganadores de esta versión 2026, e invitamos a la comunidad y a quienes nos visiten durante estas Fiestas Patrias a preferir lo local y disfrutar de todo lo que Viña del Mar tiene para ofrecer”.