Uruguay declara emergencia sanitaria por gripe aviar en aves de traspatio

04 sept. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo caso de gripe aviar llevó a Uruguay a declarar este viernes una emergencia sanitaria en todo el país. El virus Influenza Aviar H5 de alta patogenicidad fue detectado en aves de traspatio del departamento de Colonia.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y establece restricciones para el movimiento dentro del territorio nacional de aves de traspatio y de aquellas que no sean controladas mediante el Sistema de Monitoreo Avícola.

¿Qué medidas contempla la emergencia?

Las aves de traspatio y las que forman parte del sistema productivo Free Range deberán permanecer en instalaciones cerradas y techadas.

Además, se suspendieron las ferias, remates, exposiciones y eventos relacionados con aves. Esto también afectará a la próxima Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, que se realizará entre el viernes 11 y el domingo 20 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, no habrá aves en la Expo Prado durante esta edición.

Es la segunda emergencia sanitaria del año

La declaración de este viernes es la segunda emergencia sanitaria por gripe aviar decretada por Uruguay durante 2026. La primera ocurrió el 24 de febrero, luego de detectar el virus en fauna silvestre de Maldonado, Rocha y Canelones.

El primer caso de aquella emergencia fue confirmado el 20 de febrero en un cisne coscoroba encontrado en la zona de la Laguna Garzón, en el este del país.

En esa oportunidad, el Ministerio también había establecido la obligación de mantener las aves de traspatio en instalaciones cerradas y techadas.

Recomiendan evitar el contacto con aves enfermas

Junto con las nuevas restricciones, las autoridades recomendaron a la población no manipular aves enfermas o muertas y notificar de inmediato a las autoridades si se encuentra algún ejemplar en esas condiciones.

La detección de este nuevo caso se produjo exactamente dos años después de que Uruguay confirmara el primer caso de gripe aviar registrado en la historia del país.