Donald Trump acusa a los demócratas de querer que EEUU "pierda la guerra en Irán"

04 sept. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó directamente a la oposición demócrata de preferir una derrota militar de su país en Irán antes que ver a su administración victoriosa en el conflicto, en un escenario donde las hostilidades y las conversaciones diplomáticas superan los seis meses en un total 'impasse'.

"Los lunáticos de la izquierda radical, los tontócratas y los comunistas preferirían que perdiéramos la guerra en Irán antes que el presidente Donald Trump ganara la guerra para Estados Unidos", aseguró el mandatario a través de un mensaje en redes sociales con el que busca cerrar filas frente a la contienda iniciada el pasado 28 de febrero en conjunto con Israel.

De este modo, el jefe de Estado norteamericano afirmó que los sectores contrarios a su gobierno desean que el país sufra un revés bélico. "En otras palabras, prefieren que perdiéramos a que ganáramos. Se trata de personas muy enfermas", publicó el presidente, agregando que a la oposición los ciega lo que denominó el "síndrome anti-Trump".

Irán exige la retirada de las tropas estadounidenses

En paralelo, desde Teherán, el Ejército de Irán reclamó este viernes a Estados Unidos que "acepte los hechos" derivados del enfrentamiento abierto por la ofensiva bélica anglo-israelí y "se retire de la región", insistiendo en su demanda de que las fuerzas militares norteamericanas abandonen definitivamente Oriente Próximo.

"Los problemas del Ejército estadounidense en la región y los problemas de la población de este país se deben a los errores de las autoridades estadounidenses al violar los derechos de un país independiente y civilizado", manifestó el portavoz del Ejército iraní, Mohamed Akraminia.

A través de una declaración en redes sociales, el vocero militar enfatizó que "la solución adecuada para Estados Unidos es aceptar los hechos, asumir las consecuencias y retirarse de la región", asegurando que dicho paso "hará que la región sea más segura y acercará al pueblo estadounidense a la prosperidad".

Toda esta escalada verbal coincide con los recientes e intensos bombardeos lanzados por Estados Unidos contra territorio iraní durante los últimos días, a los que Teherán ha respondido atacando posiciones e intereses estadounidenses en la zona, en medio del estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán para poner fin a la guerra iniciada a fines de febrero.