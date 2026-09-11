Cuenta RUT de BancoEstado: ¿Cuánto demora en llegar al domicilio por delivery?

11 sept. 2026 - 20:00 hrs.

La tarjeta CuentaRUT de BancoEstado puede solicitarse con despacho a domicilio, una alternativa que permite recibir el plástico sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria a través de la app del banco.

El servicio de delivery se realiza a través de Correos de Chile, que entrega la tarjeta en la dirección específica registrada por el cliente.

¿Cuánto demora el delivery de la Cuenta RUT?

De acuerdo con la información entregada por la entidad bancaria, la entrega de una tarjeta CuentaRUT puede demorar entre 3 y 8 días hábiles, dependiendo de la zona geográfica donde se realice el despacho.

Desde el banco indican que, en caso de que no sea posible realizar la entrega en el domicilio indicado, el plástico puede ser enviado a la agencia de Correos de Chile más cercana.

Además, no es necesario que el titular reciba personalmente la tarjeta. BancoEstado señala que cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el plástico, quedando individualizada como receptora.

¿Cuánto cuesta el delivery de la CuentaRUT?

La apertura o reposición de la tarjeta CuentaRUT por delivery tiene un costo de $4.900, sin importar la región o localidad a la que se envíe.

La excepción corresponde a las tarjetas antiguas con banda magnética que no cuentan con chip. En esos casos, BancoEstado informa que la reposición con delivery es gratuita.

¿Cómo puedo activar mi tarjeta CuentaRUT recibida en mi domicilio?

Podrás activarla apenas la recibas, en tu misma App BancoEstado, ingresando al menú inferior "Productos" y luego "Reposición y Activación de tarjetas".

Deberás ingresar los 4 últimos dígitos de tu tarjeta y la fecha de vencimiento. Luego, debes autorizar esta transacción ingresando tu BE Pass.

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