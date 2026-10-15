Las AFP responden tras pérdidas de US$7.700 millones: "Esto no es una apuesta, es una estrategia de largo plazo"

15 oct. 2026 - 07:43 hrs.

¿Qué pasó?

Los fondos de pensiones chilenos registraron una valorización negativa de US$7.700 millones en contratos financieros vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos. La cifra ha generado preocupación por el impacto en los ahorros previsionales, en un contexto en que el Fondo E, considerado el más conservador del sistema, acumula una importante caída durante 2026.

El problema se relaciona con una estrategia que buscaba beneficiarse de una eventual caída de las tasas de interés en Estados Unidos. Sin embargo, estas subieron y las inversiones de las AFP perdieron valor. Según Bloomberg, hace un año esos contratos registraban una valorización positiva de US$1.400 millones, pero en septiembre de 2026 su valorización pasó a ser negativa en US$7.700 millones.

De todas maneras, esta última cifra refleja su valor de mercado y no significa necesariamente que todo ese monto ya se haya convertido en una pérdida definitiva.

"Esto no es una apuesta": Las AFP defienden su estrategia de inversión

Ante los cuestionamientos, la Asociación de AFP sostuvo que "esto no es una apuesta de las AFP. Esto es una estrategia de largo plazo. E históricamente, las estrategias han demostrado ser exitosas en el largo plazo en todos los fondos", señaló el gremio.

La asociación explicó principalmente el caso del Fondo E, que si bien invierte principalmente en instrumentos de renta fija poco riesgosos, eso no significa que solo pueda invertir en bonos.

Además, el gremio recordó que el Fondo E obtuvo una rentabilidad de 8,06% durante 2025 y sostuvo que los resultados deben analizarse en períodos más extensos.

¿Cómo se han comportado los fondos de pensiones?

Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E acumuló una rentabilidad negativa de 10,39%, una de sus peores caídas históricas. En septiembre, su retroceso fue de 4,9%.

La Asociación de AFP también recordó que en 2021 el Fondo E cayó 13,11%, pero logró recuperar esa pérdida con las rentabilidades posteriores hasta fines de 2025. De todas formas, el gremio reconoció que ese antecedente no garantiza que la situación actual vaya a revertirse.

Por otra parte, la asociación señaló que, al sumar los distintos multifondos, los ahorros previsionales habían aumentado en US$10.778 millones durante 2026, pese a las caídas registradas en algunas inversiones.

De todas maneras, todavía no se conoce con exactitud cuánto de la reciente caída se ha convertido en pérdidas definitivas para los fondos de pensiones.

Superintendencia fijó nuevos límites para estas operaciones

En abril, la Superintendencia de Pensiones estableció nuevas reglas para limitar los riesgos asociados a los derivados financieros. Entre otras medidas, fijó límites de exposición para los fondos y exigencias de liquidez. La normativa entra en vigor el 4 de noviembre de 2026.

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