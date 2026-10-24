¿Cuál es el número de cuenta de una Cuenta RUT de BancoEstado?

24 oct. 2026 - 15:00 hrs.

La Cuenta RUT de BancoEstado es uno de los productos financieros más utilizados en Chile, debido a que su apertura no tiene costo y permite realizar distintas operaciones bancarias.

Sin embargo, al momento de recibir dinero por primera vez, ya sea mediante una transferencia de otra persona o desde una cuenta de otro banco, puede surgir la duda sobre cuál es el número de cuenta que se debe entregar.

Identificar este dato es sencillo, ya que el número de cuenta está directamente relacionado con el RUT del titular. Por lo mismo, no es necesario revisar contratos ni documentos adicionales para conocerlo.

¿Cuál es el número de mi cuenta RUT?

El número de cuenta de la CuentaRUT corresponde al RUT del titular, pero sin el dígito verificador; es decir, se debe ingresar el número sin el último dígito que aparece después del guion.

Por ejemplo, si el RUT de una persona es 12.345.678-9, el número de cuenta que debe ingresar para recibir una transferencia es 12345678. En este caso, solo se elimina el guion y el dígito verificador, manteniendo los números restantes.

De esta manera, cuando otra persona o institución solicite los datos bancarios para realizar una transferencia, se debe proporcionar el número de cuenta sin el dígito verificador, además de los otros antecedentes que solicite la plataforma bancaria.

¿Qué tipo de cuenta es la CuentaRUT?

La CuentaRUT es una cuenta vista de BancoEstado que permite realizar distintas operaciones financieras, como recibir depósitos, efectuar transferencias, comprar en comercios y retirar dinero en cajeros automáticos.

Una de sus principales características es que no exige acreditar renta ni presentar antecedentes comerciales para su apertura. Además, permite recibir pagos de sueldos, beneficios estatales, devoluciones de impuestos y transferencias provenientes de otras personas o instituciones.

Por estas características, se ha convertido en una alternativa utilizada para administrar dinero y realizar operaciones cotidianas sin necesidad de contratar una cuenta corriente.

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