Oposición entrega carta dirigida al Presidente Kast por rebaja de condenas en delitos sexuales y exige explicaciones al Gobierno

02 nov. 2026 - 10:20 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta la oficina de partes del Palacio de La Moneda llegaron los presidentes de partidos y jefes de bancada de la oposición para entregar una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, en la que solicitan explicaciones por los decretos relacionados con la rebaja de condenas a personas condenadas por delitos sexuales.

En el documento, los representantes opositores piden al Ejecutivo que entregue la totalidad de los decretos cursados y los fundamentos que respaldaron cada decisión.

Además, solicitan una propuesta concreta para revertir estas medidas y un plan de atención para las víctimas.

La carta se da en medio de una pronta AC contra ministro Rabat

La entrega de la misiva se produce en medio de la tensión política por la eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, iniciativa que, según lo anunciado, sería presentada durante esta semana.

Con esta acción, la oposición busca que el Gobierno transparente los antecedentes de los decretos y dé a conocer qué medidas adoptará frente a las decisiones cuestionadas.