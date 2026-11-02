Vocero Arenas asegura que desde 1990 nadie del oficialismo "ha votado a favor una acusación constitucional contra su Gobierno"

02 nov. 2026 - 13:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un llamado a mantener una posición común dentro del oficialismo realizó el subsecretario vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, en medio de las diferencias surgidas en Chile Vamos por la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Durante la tradicional vocería de los lunes en La Moneda, la autoridad entregó un antecedente que, según planteó, marca un precedente desde el retorno a la democracia.

“Desde 1990 no hay ningún parlamentario de gobierno que haya votado a favor una acusación constitucional contra su propio gobierno”, sostuvo.

"Le estamos pidiendo lealtad a la Constitución"

Las declaraciones se producen luego de que algunos parlamentarios de Chile Vamos manifestaran su apertura a respaldar el libelo contra Rabat, presentado a raíz de la controversia por las rebajas de condenas.

Frente a este escenario, Arenas aseguró que el Ejecutivo buscará dialogar con los legisladores y defendió la posición del Gobierno respecto de la acusación constitucional.

“Por supuesto que vamos a conversar con todos (...) aquí no les estamos pidiendo lealtad a un Gobierno o a una decisión política, les estamos pidiendo lealtad a la Constitución que todos los parlamentarios juraron cumplir”, sostuvo.

El subsecretario también manifestó estar convencido de que la acusación constitucional contra el titular de Justicia no cumple con los requisitos necesarios.