Investigan muerte de madre e hija tras recibir una descarga eléctrica de una lavadora en San Fernando

02 nov. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 27 años y su hija de 13 fallecieron el domingo tras sufrir una descarga eléctrica mientras manipulaban una lavadora en el patio de su domicilio, ubicado en el sector rural de El Roble, en la comuna de San Fernando, región de O'Higgins.

El hecho está siendo investigado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Fernando, que concurrió hasta el inmueble por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia para realizar las primeras diligencias y esclarecer las circunstancias de ambas muertes.

El subprefecto René Muñoz Hernández, jefe (s) de la Bicrim San Fernando, entregó detalles de las primeras indagaciones: "Conforme a las primeras diligencias, se estableció que ambas víctimas se encontraban manipulando una lavadora en el patio de su domicilio, instancia en que habrían sufrido una descarga eléctrica que les provocó la muerte".

Sin participación de tercero

Respecto de los exámenes realizados a los cuerpos, el funcionario policial señalón que no se observan "lesiones atribuibles a la intervención de terceras personas".

Asimismo, se solicitó la concurrencia de especialistas para determinar cómo ocurrió el accidente. "Se gestionó la concurrencia de peritos de la sección de Electroingeniería del Laboratorio de Criminalística Central, quienes efectuarán las inspecciones en el inmueble afectado a fin de identificar los elementos que interactuaron con las víctimas y determinar cómo se produjo este fatal desenlace", explicó Muñoz.

Las diligencias permitirán establecer las circunstancias en que se produjo la descarga eléctrica y los elementos que habrían estado involucrados en el fallecimiento de ambas víctimas.