Millonario robo en bodega de la Corte de Apelaciones de Santiago: PDI revela que delincuentes ingresaron dos veces

19 oct. 2026 - 13:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo que afectó a una bodega de insumos de la Corte de Apelaciones de Santiago está siendo investigado por la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que se estableciera que los delincuentes ingresaron en dos ocasiones durante el fin de semana en el Barrio Yungay.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los responsables sustrajeron diversas especies y material administrativo, además de tres vehículos pertenecientes al Poder Judicial. El avalúo inicial de lo robado alcanza los $80 millones, cifra que aún está siendo revisada por los investigadores.

Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Robos (Biro) de la PDI, por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. En paralelo, el Laboratorio de Criminalística realiza peritajes para establecer la identidad de los responsables y esclarecer cómo se concretó el delito.

PDI confirma que delincuentes ingresaron dos veces durante el fin de semana

El subprefecto de la PDI René Quintanilla, explicó que los antecedentes recopilados permitieron establecer que los sujetos actuaron durante las noches del fin de semana y utilizaron distintos vehículos para retirar las especies.

“Durante el fin de semana estos sujetos operaron aquí en este lugar con vehículos diferentes donde cargaron mucho material administrativo, muchos insumos”, detalló el funcionario policial.

Asimismo, precisó que los registros de las cámaras de seguridad permitieron establecer que los delincuentes ingresaron en dos oportunidades al recinto ubicado en calle Cueto.

“Ingresaron dos veces, eso fue todo el fin de semana en horas de la noche, eso es lo que arroja las cámaras de seguridad”, sostuvo Quintanilla.

Robaron tres vehículos pertenecientes al Poder Judicial

Además de los insumos y el material administrativo, los responsables sustrajeron tres vehículos que están a nombre del Poder Judicial.

Según los antecedentes entregados por la policía, los sujetos forzaron puertas para acceder a distintas dependencias y oficinas, donde registraron las instalaciones y retiraron diversas especies.

El avalúo preliminar de las pérdidas bordea los $80 millones. Sin embargo, la cifra podría variar una vez que finalice el inventario de los elementos sustraídos.

PDI realiza peritajes y revisa cámaras de seguridad

Como parte de las diligencias, el Laboratorio de Criminalística está levantando huellas y muestras biológicas, además de analizar los registros de las cámaras de seguridad del interior y exterior de la bodega.

Otro de los aspectos que forman parte de la investigación es la desactivación de la alarma del recinto, ocurrida tras un corte de energía.

Hasta ahora, se desconoce el paradero de los responsables y de los tres vehículos robados. La policía trabaja en distintas líneas investigativas, incluyendo diligencias con las autopistas urbanas, para reunir antecedentes que permitan dar con los involucrados.