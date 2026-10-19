¿Empezaste un nuevo trabajo? Solicita el Subsidio Unificado de Empleo y recibe ayuda económica por hasta 12 meses

19 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Quienes hayan encontrado un trabajo formal pueden acceder a un aporte económico del Estado que busca incentivar el empleo y apoyar a las personas que enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral. Se trata del Subsidio Unificado de Empleo (SUE), un beneficio que entrega hasta el 10% de la renta bruta mensual a las personas trabajadoras que cumplan con los requisitos.

El aporte es administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y comenzó a regir el 1 de octubre de 2026. El subsidio se puede recibir durante 12 meses, plazo que se extiende hasta 15 meses para personas con discapacidad.

El beneficio también contempla un aporte para las empresas que contraten a personas pertenecientes a los grupos prioritarios. Las postulaciones se realizan en línea y están disponibles durante todo el año, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

¿Quiénes pueden solicitar el Subsidio Unificado de Empleo?

El beneficio está dirigido a personas trabajadoras que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Mujeres desde los 18 hasta los 65 años.

desde los 18 hasta los 65 años. Hombres jóvenes desde los 18 hasta los 24 años .

desde los . Hombres desde los 55 hasta los 65 años.

desde los Personas con discapacidad: desde los 18 años, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

Además, pueden postular las empresas privadas que tributen en primera categoría y contraten a personas de estos grupos.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Unificado de Empleo?

Para las personas trabajadoras, el monto depende de sus ingresos y se calcula según los siguientes tramos:

Rentas de hasta $661.250: el aporte puede alcanzar el 10% de la renta bruta mensual.

el aporte puede alcanzar el 10% de la renta bruta mensual. Rentas superiores a $661.250 y hasta $1.190.250: el monto disminuye gradualmente a medida que aumenta el ingreso.

el monto disminuye gradualmente a medida que aumenta el ingreso. Rentas superiores a $1.190.250: no corresponde recibir el beneficio.

El aporte mínimo para las personas trabajadoras dependientes es de $13.225 mensuales.

En cuanto a la forma de pago, los trabajadores dependientes reciben el subsidio mensualmente mediante transferencia bancaria. En cambio, quienes trabajan de manera independiente reciben el pago de forma anual, en agosto, según las rentas declaradas que cumplan las condiciones del beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Además de pertenecer a uno de los grupos prioritarios, las personas trabajadoras deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener una renta bruta mensual igual o inferior a $1.190.250 .

. Pertenecer al 40% de los hogares de menores ingresos del Registro Social de Hogares (RSH). Este requisito no se exige a quienes están inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad.

de menores ingresos del Registro Social de Hogares (RSH). Este requisito no se exige a quienes están inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad. No haber sido condenadas por el uso indebido del subsidio.

Si trabajas de manera dependiente , debes registrar, dentro de los 18 meses anteriores a la postulación, al menos seis meses continuos u ocho meses discontinuos de desempleo.

, debes registrar, dentro de los 18 meses anteriores a la postulación, al menos seis meses continuos u ocho meses discontinuos de desempleo. Si trabajas de manera independiente, debes haber iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) hace un máximo de un año o no haber recibido ingresos por honorarios durante los últimos 12 meses.

¿Cómo postular al Subsidio Unificado de Empleo?

La postulación se realiza en línea a través del sitio web del Sence (pincha aquí) con tu RUT y ClaveÚnica. Luego completa tus datos y ya habrás solicitado el dinero, que se entregará dos meses después.

Cabe recordar que el Subsidio Unificado de Empleo reemplaza al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), al Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y al Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes (SPT). Sin embargo, quienes ya tenían asignado alguno de esos beneficios seguirán recibiendo los pagos que les correspondan durante el período establecido para cada caso.

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