Subsidio Empleo Joven: ¿Habrá nuevas postulaciones?

13 oct. 2026 - 11:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) informó que ya no se reciben nuevas postulaciones al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), beneficio estatal destinado a complementar los ingresos de trabajadores de entre 18 y menos de 25 años.

La medida se debe a la publicación de la nueva Ley del Subsidio Unificado de Empleo (SUE), que contempla un nuevo beneficio para el ámbito laboral. Desde el organismo señalaron que próximamente se entregarán detalles sobre sus características y las próximas etapas de implementación.

Por ahora, quienes deseen obtener más información deberán revisar los canales oficiales de Sence, a través de su sitio web, donde se comunicarán las novedades relacionadas con este cambio.

¿Quiénes podían recibir el Subsidio al Empleo Joven?

El Subsidio al Empleo Joven era un aporte monetario del Estado dirigido a trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes que cumplieran con determinados requisitos.

Entre las condiciones para acceder al beneficio se encontraban:

Tener entre 18 y menos de 25 años.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

Estar trabajando de manera dependiente o independiente.

Mantener al día las cotizaciones previsionales y de salud.

No trabajar en instituciones del Estado, incluidos los municipios, ni en empresas privadas que reciban aportes estatales iguales o superiores al 50%.

Además, para continuar recibiendo el subsidio después de cumplir 21 años, los beneficiarios debían contar con licencia de educación media.

¿Cómo funcionaba el pago del Subsidio al Empleo Joven?

El beneficio contemplaba una modalidad de pago anual y otra de adelantos mensuales: El pago anual se realizaba en agosto, considerando las rentas brutas percibidas durante el año anterior.

En tanto, quienes optaban por los adelantos mensuales recibían anticipos equivalentes al 75% del beneficio total, mientras que el 25% restante se entregaba en el pago anual, instancia en que se efectuaba la reliquidación. Los pagos mensuales se realizaban el último día hábil de cada mes, con algunas excepciones, y consideraban las rentas de tres meses antes.

Sin embargo, Sence advertía que quienes optaban por los adelantos mensuales podían tener que devolver dinero si, tras el cálculo anual, se determinaba que habían recibido montos superiores a los que les correspondían.

¿Qué pasará con el nuevo Subsidio Unificado de Empleo?

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado de Empleo, Sence indicó que próximamente dará a conocer los detalles del nuevo beneficio y las etapas que seguirán a la suspensión de las postulaciones al SEJ.

Por el momento, el organismo no ha detallado en el comunicado las condiciones específicas, los montos ni las fechas de postulación del nuevo subsidio. Para mantenerse informado sobre los próximos anuncios, se puede consultar el sitio oficial de Sence.