Deuda histórica de profesores se paga este mes: ¿Quiénes recibirán la primera cuota y cuándo se deposita?

09 oct. 2026 - 16:00 hrs.

El pago de la reparación de la deuda histórica de los profesores continuará este mes con la entrega de la primera cuota a un segundo grupo de beneficiarios. El proceso comenzó en octubre de 2025, cuando 15.560 docentes pertenecientes al primer grupo recibieron la primera parte del aporte y completaron el pago en enero de 2026.

Ahora, otros 6.300 profesionales de la educación están considerados en el calendario de pagos de 2026. El beneficio contempla un aporte total de $4.500.000 por persona, reajustable según el IPC y entregado en dos cuotas iguales.

¿Cuándo se deposita la primera cuota de la deuda histórica?

De acuerdo con el calendario oficial del Mineduc, estas son las fechas correspondientes al segundo grupo de beneficiarios:

13 de octubre de 2026: Comienza la entrega de resultados de las postulaciones.

Comienza la entrega de resultados de las postulaciones. Del 19 al 23 de octubre de 2026: Se paga la primera cuota.

Se paga la primera cuota. Enero de 2027: Se entrega la segunda cuota al segundo grupo.

El proceso de reparación contempla seis períodos de pago y se extenderá hasta enero de 2031.

¿Quiénes recibirán el pago en este segundo grupo?

El pago de octubre de este año está dirigido a profesionales de la educación que postularon al beneficio y entregaron sus antecedentes hasta el 22 de junio de 2026.

Sin embargo, haber postulado no garantiza recibir el dinero durante este año, ya que el Ministerio de Educación (Mineduc) debe verificar el cumplimiento de los requisitos y asignar los cupos disponibles. La selección prioriza a las personas de mayor edad entre quienes cumplen las condiciones establecidas.

Las personas podrán consultar si recibirán el dinero a partir del 13 de octubre ingresando al sitio de consulta del Ministerio de Educación con su ClaveÚnica. En la plataforma podrán revisar el estado del trámite y verificar si cuentan con un cupo asignado para recibir el aporte.

Cabe recordar que no pueden acceder al beneficio quienes ya hayan recibido una indemnización, compensación o reparación financiada con recursos públicos por el mismo concepto. En tanto, si una persona completa el trámite y fallece antes de recibir íntegramente el aporte, el beneficio es heredable.

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