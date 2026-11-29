29 nov. 2026 - 18:03 hrs.

¿Qué pasó?

España vive este domingo 29 de diciembre una jornada electoral en la que se definirá quién encabezará el próximo Gobierno. El actual presidente, Pedro Sánchez, busca continuar en el poder al frente del PSOE, en alianza con el Frente Amplio de Ada Colau y otros partidos regionalistas.

En la vereda opuesta se encuentra el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo y que compite con el respaldo de la formación Vox.

Con el 74.92% de los votos escrutados y una participación del 79,5%, el PP se posiciona como la primera fuerza, con 134 escaños, seguido por el PSOE, que obtiene 117. Más atrás aparece Vox, con 50 representantes.

En tanto, ERC alcanza 11 escaños; el Frente Amplio, 10; EH Bildu, 7; JxCat, 5, y el PNV, 3.

La mayoría de las encuestas anticipaba una victoria del Partido Popular, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. En ese escenario, la colectividad podría necesitar el apoyo de Vox, formación que los sondeos proyectaban con un importante crecimiento.

De concretarse el ingreso de la extrema derecha al Gobierno, sería la primera vez que ocurre en España desde la transición democrática iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975.

Los resultados también son seguidos de cerca en Europa, ya que España es la cuarta economía de la zona euro y el escenario político podría anticipar cambios en el equilibrio de fuerzas de la Unión Europea, en medio de próximos procesos electorales en países como Francia, Italia y Polonia.