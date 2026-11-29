29 nov. 2026 - 18:00 hrs.

Las personas que se encuentran sin trabajo y tienen deudas por estudios superiores pueden pedir que se detenga temporalmente el cobro de sus cuotas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Si tomaste el crédito de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), también puedes suspenderlo, ya que es un beneficio que pueden solicitar los deudores que reprogramaron su crédito bancario o con garantía Corfo durante 2015 o 2016 y están desempleados.

¿Cómo acceder a la suspensión del pago del CAE y el Crédito Corfo?

Si recibes el beneficio, el pago de tu crédito estará suspendido por seis meses, con posibilidad de renovarlo hasta seis veces consecutivas. Cumplido ese límite, hay que esperar 12 meses desde la última suspensión para volver a pedirlo.

Para acceder a este beneficio, la persona debe mantener al día los pagos de su deuda o bien que la morosidad no sea mayor a 45 días hábiles desde la última vez que se pagó.

La solicitud se puede ingresar durante todo el año, completando el formulario en el sitio web de la Comisión Ingresa con Clave Única o ClaveIngresa. La ficha recomienda revisar el instructivo de llenado antes de comenzar y tener a mano los documentos que acrediten la cesantía para agilizar el proceso.

Las cuotas suspendidas no desaparecen. Se cobrarán al final del cuadro de pago, con el mismo valor en UF y sin intereses por la suspensión. Estas cuotas no pueden postergarse otra vez cuando llegue el momento de pagarlas, pero sí se puede pedir que se rebajen al 10 % de la renta.

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