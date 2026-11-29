29 nov. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de sujetos interrumpió la quinta versión de FESARTI, el Festival de las Artes Infantiles de Conchalí, luego de ingresar al recinto e intentar subir al escenario para increpar al alcalde de la comuna, René de la Vega.

Según informó el municipio a través de sus redes sociales, las personas se identificaron como hinchas de un equipo de fútbol y protagonizaron hechos de violencia durante la actividad, que estaba dirigida a niños, niñas y sus familias.

Tras ser expulsados del lugar, los sujetos continuaron lanzando piedras hacia el interior del recinto, lo que provocó daños materiales, entre ellos la rotura de parabrisas de vehículos municipales.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Conchalí condenó lo ocurrido y señaló que los hechos provocaron "miedo e incertidumbre entre los asistentes, en su mayoría niños y niñas".

"Nuestros niños y niñas merecen disfrutar de espacios seguros, donde el respeto, la alegría y la sana convivencia sean siempre protagonistas", agregaron desde la administración comunal.

Finalmente, el municipio llamó a denunciar situaciones relacionadas con grupos vinculados a la delincuencia, barras violentas o narcocultura, a través de SOSAFE o de forma anónima al número *4242 de Denuncia Seguro.