29 nov. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en un violento robo al interior de una vivienda ubicada en avenida Balmaceda, en la comuna de San Bernardo, donde una mujer y su hijo de 13 años fueron agredidos por un grupo de sujetos que sustrajo dinero en efectivo y un teléfono celular.

De acuerdo con los antecedentes policiales, en el inmueble se encontraba una mujer adulta junto a su hijo, cuando una cantidad indeterminada de individuos ingresaron al domicilio.

El primer acto delictual consistió en destruir las cámaras de seguridad de la propiedad, todo para evitar ser identificados. Ya en el interior, agredieron físicamente a ambas víctimas, provocaron daños y robaron cerca de $100 mil en efectivo junto a un teléfono celular, huyendo rápidamente del lugar.

Justo en momentos en que los involucrados escapaban, carabineros que realizaban patrullajes preventivos por el sector fueron alertados por los afectados.

Tras la identificación de los autores por parte de las víctimas, los funcionarios lograron capturar de inmediato a uno de los participantes y, gracias al rápido despliegue policial y a las diligencias realizadas en el sector, los funcionarios policiales lograron ubicar y detener a otros dos implicados.

Los tres capturados fueron reconocidos directamente por la madre y su hijo como parte del grupo que ejecutó el asalto.

Los detenidos corresponden a dos mujeres de 43 y 34 años, y un hombre de 46 años, todos chilenos y con antecedentes policiales previos; uno de ellos mantenía además medidas cautelares vigentes.