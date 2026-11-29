29 nov. 2026 - 18:18 hrs.

Sammis Reyes felicitó públicamente a su cuñado, Lorenzo Dides, hermano de Emilia Dides, quien se graduó de cuarto medio. El exbasquetbolista asistió a la ceremonia de licenciatura y posteriormente compartió un emotivo mensaje para celebrar este logro académico.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Reyes destacó el esfuerzo de Lorenzo y le dedicó palabras de apoyo para esta nueva etapa.

"Lo lograste hermano mío. Sé que no fue fácil, pero tú eres un guerrero y este es solo el comienzo de TU HISTORIA", escribió al inicio de su mensaje.

En la publicación, también lo instó a avanzar con disciplina y paciencia. "No dejes que la ansiedad de querer 'todo ahora' te coma. Ten disciplina. Recuerda: '1 página al día'", expresó.

Finalmente, manifestó el orgullo que siente por su cuñado y destacó sus cualidades personales: "Estoy orgulloso de ti Lorenzo, te convertiste en un hombre de honor… Un hombre admirable!".