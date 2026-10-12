China sanciona a ministros de Paraguay y Belice por relaciones con Taiwán: "Servir como advertencia para otros"

12 oct. 2026 - 09:41 hrs.

¿Qué pasó?

China anunció sanciones contra ministros de Paraguay y Belice por sus relaciones con Taiwán y afirmó que estas son una "advertencia para otros" que se vinculan con la isla de gobierno autónomo que Pekín considera como parte de su territorio.

"Ciertos políticos en Paraguay y Belice se han prestado voluntariamente a servir como peones de las autoridades taiwanesas en su intento de buscar la 'independencia' mediante apoyo externo", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, en una rueda de prensa regular.

En respuesta, China anunció "medidas de retorsión para penalizarlos y servir como advertencia para otros", añadió.

Las medidas contra el ministro paraguayo de Comunicaciones, Gustavo Villate, y el ministro beliceño de Relaciones Exteriores, Francis Fonseca, incluyen el congelamiento de sus propiedades y bienes en China, la denegación de visas y la prohibición de que organizaciones chinas tengan relaciones comerciales con ellos, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín.

Los dos ministros tendrán prohibida la entrada a China, Hong Kong y Macao.

Tanto en Paraguay como en Belice, personalidades políticas "movidas por intereses personales, han apoyado obstinadamente el mantenimiento de supuestas relaciones diplomáticas" con Taiwán, señaló la cancillería china.

Los dos ministros han "multiplicado las declaraciones y actuaciones inadmisibles en relación con cuestiones vinculadas a China, perjudicando así los intereses fundamentales de esta última", añadió el comunicado chino.

El anuncio se hizo dos días después de la celebración de la fiesta nacional de Taiwán.

Villate publicó el domingo en X un "saludo al pueblo y al Gobierno de la República de China (Taiwán)", en el cual dijo que "Paraguay reafirma una relación de amistad y cooperación basada en valores y principios compartidos: los derechos humanos y la democracia".

Por su parte, el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, visitó Belice en septiembre.

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