Joven de 15 años pasó ocho horas en un ataúd: Su padre la dio por fallecida luego de que perdiera el conocimiento

13 oct. 2026 - 17:38 hrs.

Una adolescente de 15 años, identificada como Yuleydi Ixcotoyac, sorprendió a sus familiares y vecinos luego de comenzar a moverse y abrir los ojos dentro de su ataúd durante su propio velorio en Guatemala. El episodio ocurrió en la aldea de El Jocote, en el departamento de Quiché, aproximadamente ocho horas después de que su familia creyera que había fallecido.

Según reportó el medio español Marca, el féretro permanecía abierto para que los asistentes pudieran despedirse de la joven cuando advirtieron que comenzaba a moverse e intentaba incorporarse. Los presentes se acercaron para ayudarla a salir y le dieron agua mientras intentaban comprender lo ocurrido.

Hasta ahora, no se han esclarecido las causas médicas que provocaron que la adolescente perdiera el conocimiento ni las razones por las que fue considerada fallecida.

Su padre creyó que había muerto durante el traslado al hospital

Abraham Ixcotoyac, padre de la menor, relató que su hija comenzó a sentirse mal durante la madrugada, por lo que decidió trasladarla en un vehículo para buscar asistencia médica.

Sin embargo, durante el trayecto, el hombre creyó que había fallecido al notar que no respiraba y que no tenía pulso. Según las declaraciones recogidas por medios de comunicación, el padre señaló: “Vi que ya no respiraba, ya no tenía pulso en sus brazos”.

Tras esa situación, regresó a su hogar y organizó el velorio de la adolescente, instancia a la que llegaron familiares y vecinos de la localidad.

La situación cambió cuando uno de los asistentes advirtió que Yuleydi se estaba moviendo dentro del féretro y alertó a su padre. “Me dijo un hermano: ‘Pastor, usted ha salido victorioso’. Le pregunté por qué y me dijo que viese a mi hija, que la estaban sacando de la caja”, relató Abraham Ixcotoyac, de acuerdo con el medio citado.

Los familiares ayudaron entonces a la joven a salir del ataúd y la incorporaron para comprobar su estado.

La adolescente relató qué sintió antes de desmayarse

En una entrevista difundida por el medio local TV Sac, Yuleydi explicó que antes de perder el conocimiento experimentó un intenso malestar: “Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé”, manifestó la adolescente.

Su testimonio describe los síntomas que habría experimentado antes de desvanecerse, aunque no permite establecer qué le ocurrió ni explicar por qué fue considerada fallecida.

Por el momento, no se han difundido antecedentes médicos concluyentes que permitan determinar las causas del episodio o precisar qué sucedió durante las aproximadamente ocho horas que transcurrieron antes de que comenzara a moverse en el ataúd.