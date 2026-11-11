Maná lanza histórico concierto en YouTube en la antesala de su presentación en Chile: Así puedes verlo

11 nov. 2026 - 09:05 hrs.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Maná se ha consolidado como una de las bandas más importantes del rock en español. Sus canciones han acompañado a distintas generaciones y mantienen vigente a un grupo que ha sabido llevar su música a escenarios de todo el mundo.

Ese recorrido también se ha reflejado en su relación con Latinoamérica, donde el conjunto mexicano conserva una amplia base de seguidores. En Chile, sus fanáticos esperan una nueva presentación que forma parte de su actual gira internacional.

En ese contexto, la banda prepara su regreso al país para el próximo 5 de diciembre, cuando se presentará en el Estadio Monumental como parte del Vivir Sin Aire Tour.

Concierto histórico

Pero antes de ese encuentro con el público chileno, el grupo presentó un registro especial de su paso por Red Rocks Amphitheatre, uno de los escenarios más emblemáticos de la música en vivo, ubicado en Colorado, Estados Unidos.

El espectáculo fue transmitido de manera gratuita y global el viernes 6 de noviembre, a través del canal oficial de YouTube de Maná. Actualmente, el concierto completo se encuentra disponible para verlo bajo demanda en la plataforma.

La presentación incluye canciones que han marcado la historia del grupo, como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”. El registro cuenta con audio de alta definición y una producción visual cinematográfica.

Además, el estreno incorpora un minidocumental centrado en la conexión de Fher Olvera con ese escenario. El vocalista recuerda que, cuando tenía 21 años y vivía en Denver, trabajaba lavando platos y observaba las formaciones rocosas preguntándose cómo sería tocar allí.

Décadas después, frente a miles de personas, cumplió aquel anhelo. “¡Ay, cabrón… llegaste!”, expresó emocionado.

El lanzamiento coincide con un año destacado para la banda, que ganó el premio Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Billboard de la Música Latina 2026. También protagonizó la inauguración del Mundial de Fútbol y fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos por Billboard.