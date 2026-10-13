Fans de BTS acampan afuera del Estadio Nacional pese a prohibición: La fanaticada "ARMY Chile" llamó a denunciar

13 oct. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

La llegada de BTS a Chile ha generado expectación entre sus seguidores, pero la instalación de fanáticos en los alrededores del Estadio Nacional, en Ñuñoa, motivó un nuevo llamado a respetar las normas de seguridad antes de los conciertos de la banda surcoreana los días 14, 16 y 17 de octubre.

A través de redes sociales se viralizaron registros de personas que comenzaron a acampar afuera del recinto, pese a que falta más de un día para el comienzo del primer espectáculo. La situación llevó a la comunidad BTS Chile a reiterar que no está permitido instalar campamentos en el entorno del parque.

Desde la productora DG Medios también habían advertido sobre esta restricción y recomendado no llegar con más de dos horas de anticipación.

ARMY Chile pide respetar las normas y la privacidad de BTS

En un comunicado, BTS Chile reiteró su llamado a cumplir las disposiciones de seguridad pública y las instrucciones de la productora. El fansclub informó los números 1445, correspondiente a Paz Ciudadana de Ñuñoa, y 2 2922 720, de la 33ª Comisaría de Ñuñoa. Además, enfatizó: "Cuidar a ARMY y cuidar a BTS es tarea de todos nosotros, y velaremos para que se cumpla lo establecido".

La comunidad de seguidores también ha pedido respetar la privacidad de los integrantes del grupo, evitando acercarse a ellos si son vistos en público, tomarles fotografías o videos y divulgar información sobre sus hoteles, vuelos o recorridos. Asimismo, llamó a los medios de comunicación a resguardar la seguridad de los artistas.

Esto ocurre luego de que, durante su estadía en Perú, se congregara una multitud de fanáticos afuera del hotel donde se hospedaba la banda, lo que llevó a representantes de BTS a pedir que se respetara el descanso de los artistas.

Los tres conciertos de BTS en el Estadio Nacional los días 14, 16 y 17 de octubre son parte de su gira "Arirang World Tour".