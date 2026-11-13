Su foco está en los negocios: Juliano Sosa revela sus planes universitarios tras terminar cuarto medio

13 nov. 2026 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante urbano Juliano Sosa quiere dar un ambicioso paso en su carrera. Tras haber dejado sus estudios escolares durante la adolescencia, logró finalizar este año su cuarto medio y ahora proyecta dar el salto a la educación superior para profesionalizar su faceta como emprendedor.

De acuerdo con el testimonio compartido por el propio artista nacional en el podcast “Con Peras y Finanzas”, cerrar esta etapa pendiente marcó un punto de inflexión en su desarrollo personal, impulsándolo a evaluar su ingreso a la universidad para adquirir herramientas ligadas al mundo financiero.

Su interés por la economía y los negocios

Tras concluir su enseñanza secundaria, el intérprete explicó que su principal objetivo académico apunta hacia el área comercial, motivado por las empresas y proyectos sociales que encabeza actualmente.

"Me eduqué mucho, terminé el colegio, que era algo que tenía muy pendiente conmigo. Terminé mi cuarto medio, lo había dejado en segundo medio y este año lo terminé, gracias a Dios. Y ahora estoy planeando buscar una carrera, me gustaría mucho entrar a una carrera de economía. Me gustan mucho los negocios y le agarré ese gusto a hacerlo y hacerlo bien", confesó el músico.

El cambio de mentalidad detrás de su faceta empresarial

El entusiasmo del intérprete de "Cochinae" por el ámbito económico responde a un proceso de aprendizaje impulsado por asesores y personas cercanas que lo orientaron a diversificar sus ingresos y ordenar su patrimonio.

"Descubrí y me empecé a rodear de otro tipo de gente que me empezó a educar mucho, primeramente de palabra, consejos. Yo era de esas personas que nunca escuchaba; siempre me gustaba aprender, 'si me tengo que tropezar, me voy a tropezar'. Cambié esa mentalidad y comencé a escuchar a gente que realmente tenía que escuchar", relató Sosa al detallar cómo transformó su visión.

En esa misma línea, destacó que seguir la recomendación de no concentrar todo su capital en un solo rubro le permitió levantar múltiples negocios: "El consejo más importante que me dieron fue separar los 'huevitos de la canasta'. Ese fue el primero y más importante, porque ahí empecé a diversificar mi dinero. A día de hoy me ha servido mucho, por eso tengo hoy 4 o 5 empresas y una fundación".

Finalmente, el artista destacó que rodearse de especialistas ha sido clave para evaluar la viabilidad de cada inversión antes de tomar decisiones: "Cuento con el equipo correcto, mi abogada, que es muy importante tener un abogado, y mi contadora. La contadora le hace un estudio al negocio (...) Uno es joven, tiene una energía diferente, pero si tienes un equipo, mandas a hacer un estudio del negocio y ahí tomas la decisión en conjunto".