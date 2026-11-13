Marlén Olivarí confiesa que sufrió delicado problema de salud: "Incluso tenía que usar pañales"

13 nov. 2026 - 16:26 hrs.

Marlén Olivarí confesó que atravesó un complejo periodo de salud debido a la endometriosis, enfermedad que afectó su calidad de vida y que la obligó incluso a usar pañales.

La comunicadora compartió su experiencia en "Vértigo", donde recordó cómo enfrentó los síntomas de esta condición, incluso durante su participación en un reality show.

El complejo episodio de salud que enfrentó Marlén Olivarí

Al hablar sobre la endometriosis, la exmodelo contó que los síntomas eran extremadamente intensos. "Muchas mujeres vivimos la endometriosis, es muy desagradable, yo incluso tenía que usar pañales, era horrible", relató.

También recordó que ingresó a un reality tomando medicamentos para evitar los sangrados, pero que el problema volvió a manifestarse durante su estadía.

"Yo me fui (al reality) tomando medicamentos para no sangrar y en el reality me empezó esto. Pero los medicamentos para no sangrar son peligrosos, porque te pueden generar un coágulo. Fue desagradable, te baja la autoestima", señaló.

La operación a la que se sometió

También contó que finalmente se sometió a una intervención quirúrgica para tratar la enfermedad, procedimiento que, según dijo, le permitió estabilizar su sistema hormonal.

"Me ayudó muchísimo a poder estabilizar mi sistema hormonal, pero también deporte, alimentación saludable", comentó.

¿Qué es la endometriosis y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con Mayo Clinic, la endometriosis es una afección en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este, principalmente en los ovarios, las trompas de Falopio y otros tejidos de la pelvis. Este tejido se comporta de manera similar al revestimiento uterino: se engrosa y sangra durante el ciclo menstrual, pero queda en lugares donde el organismo no puede eliminarlo.

Su principal síntoma es el dolor pélvico, especialmente durante la menstruación. También puede provocar sangrados abundantes o entre períodos, dolor durante las relaciones sexuales y molestias al orinar o defecar. En algunos casos, además, puede generar dificultades para lograr un embarazo.

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