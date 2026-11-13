EXCLUSIVO | Padre de subsecretario Pavez marcó 1,58 en alcotest y conducía con licencia vencida

13 nov. 2026 - 18:12 hrs.

Un alcotest que marcó 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre, una licencia de conducir vencida y tres personas lesionadas, entre ellas una niña de apenas dos años. Esos son algunos de los antecedentes que revela el parte policial, al que tuvo acceso Mega Investiga, sobre el accidente protagonizado durante la madrugada de este viernes por Máximo Francisco Pavez Cerda (68), padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El documento, elaborado por la 59ª Comisaría de Lampa, reconstruye las circunstancias del choque ocurrido cerca de las 00:30 horas en el kilómetro 1 de la Ruta G-148, en el sector de Batuco. Allí, el vehículo Mitsubishi Galant conducido por Pavez impactó por detrás a un carretón de tracción animal en el que viajaban tres integrantes de una familia.

Según el documento, el conductor del carretón, de 29 años, relató que sintió un fuerte golpe en la parte trasera del vehículo y que perdió el conocimiento hasta llegar a la posta de Batuco.

El mismo relato señala que su pareja y su hija de dos años salieron eyectadas producto del impacto. Ambas fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras que el conductor, debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivado a la Clínica Dávila. Ahí permanece con riesgo vital.

Imagen del auto en el que chocó el padre del subsecretario Máximo Pavez

El alcotest y la versión del conductor

Uno de los antecedentes más relevantes del documento corresponde al estado en que se encontraba Pavez Cerda al momento de ser fiscalizado.

Los funcionarios policiales consignaron que, mientras el conductor narraba lo sucedido, pudieron advertir que mantenía hálito alcohólico y el rostro congestionado.

Ante esa situación, Carabineros le practicó una prueba respiratoria que arrojó 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre.

El resultado motivó su detención a las 01:20 horas, momento en que se le comunicaron sus derechos y el motivo del procedimiento.

Respecto de la dinámica del accidente, el propio conductor entregó una explicación a los funcionarios policiales.

Según el documento, Pavez indicó que, mientras transitaba por la Ruta G-148, se encontró sorpresivamente con un carretón que circulaba en su mismo sentido, el cual -según su versión- no mantenía luces traseras.

Agregó que no alcanzó a frenar y terminó colisionándolo por la parte posterior.

La versión deberá ser contrastada con las diligencias de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que concurrió al lugar para establecer las circunstancias del hecho.

Este viernes el fiscal Centro Norte Gonzalo Álvarez explicó se amplió la detención de Pavez en espera de la evolución de los estados de salud de las víctimas. Y es que la tipificación del delito de manejo en estado de ebriedad cambia mucho en las penalidades que se arriesgan dependiendo de la gravedad de las lesiones de los afectados.

Una víctima en riesgo vital y una niña lesionada

El conductor del carretón, de 29 años, según conoció Mega Investiga, fue diagnosticado con lesiones graves y –hasta el cierre de esta nota- se encontraba en riesgo vital.

Su pareja, de 28 años, fue atendida en el Hospital San José, donde se le diagnosticaron lesiones leves.

En tanto, la hija de ambos, de dos años, fue trasladada al Servicio de Urgencia de Batuco, donde sus lesiones fueron calificadas inicialmente como de carácter reservado. Durante la jornada, se detalló que la menor de edad tiene una fractura en el cráneo producto del choque.

Otro de los antecedentes que están en manos de la Fiscalía Centro Norte es que Pavez Cerda mantenía su licencia de conducir vencida y que, al consultar sus antecedentes, no registraba condenas penales ni órdenes judiciales vigentes.

Lo más probabe es que este lunes el Ministerio Público formalice y solicite prisión preventiva. Esto debido a la gravedad de los hechos y la pena que arriesga por manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves.