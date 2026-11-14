Justicia argentina aprueba extradición a EEUU de dos chilenos que asaltaron la casa del esposo de Taylor Swift

14 nov. 2026 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana la justicia federal argentina autorizó la extradición a Estados Unidos de Bastián Jiménez Freraut (28) e Ignacio Zúñiga Cartés (21), dos chilenos acusados de cometer un robo en la casa del jugador de fútbol americano Travis Kelce, esposo de la cantante Taylor Swift.

Chilenos robaron casa del esposo de Taylor Swift

De acuerdo a medios locales, los chilenos están acusados de pertenecer a una banda que operó entre 2024 y 2025, que se dedicaba a robar las casas de deportistas de la NBA (básquetbol), la NFL (fútbol americano) y la NHL (hockey).

Entre los afectados de sus crímenes se encuentran jugadores de los Tampa Bay Buccaneers y Cincinnati Bengals. Además, en Kansas City son sospechosos de haber ingresado a las casas Patrick Mahomes y Travis Kelce, el esposo de la afamada intérprete de "Shake It Off".

El botín conseguido en Kansas City sería de unos 11 mil dólares en artículos como joyas, relojes y objetos de alto valor como una camiseta de Kelce. De hecho, durante la investigación se pudo conseguir fotos en donde la banda delictual posaba con las especies sustraídas.

Robo a tenista argentino permitió capturarlos

Los dos chilenos que serán extraditados desde Argentina a Estados Unidos fueron detenidos en el país trasandino en mayo de este año, cuando intentaban tomar un bus desde Buenos Aires a la provincia de Misiones.

Su captura se produjo diez días después de haber cometido un robo en la casa del extenista Juan Martín del Potro en la localidad bonaerense de Tandil, en donde le robaron objetos personales como trofeos y joyas.

Pese a contar con una notificación roja de Interpol, la detención de los chilenos por parte de la Policía Federal Argentina (PFA) se facilitó porque se movilizaban con sus documentos de identidad reales. Desde entonces se encuentran recluidos en el penal de Marcos Paz.

La abogada de los chilenos acusados, Florencia Barba, anunció que apelará a la extradición, argumentando que, según el tratado bilateral de extradición vigente, el proceso judicial en Argentina se debe resolver antes de concretar cualquier traslado.

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