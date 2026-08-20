SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras terremoto en Perú

20 ag. 2026 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este jueves la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del terremoto de magnitud 6.9 ocurrido en Perú, a pesar que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) lo informó con una magnitud 7.2.

¿Qué dijo el SHOA?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), tuvo su epicentro a unos 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho, mientras que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros.