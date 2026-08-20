Terremoto de magnitud 7,2 se registra en Perú: Epicentro se ubicó en Ayacucho

20 ag. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 7,2 se registró este jueves a las 13:00 horas en Perú, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho, mientras que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

De acuerdo con el IGP, el sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora. La magnitud del movimiento generó preocupación entre la población de la zona.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas producto del sismo.