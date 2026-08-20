Balance terremoto 7,2 en Perú: afectó a 22 viviendas, seis colegios y 12 centros médico

20 ag. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 7,2, según cifras del Centro Sismológico Nacional, sacudió este jueves varias regiones del sur de Perú y causó lesiones leves a tres personas, según un balance preliminar de las autoridades.

El movimiento se registró a las 13:00 locales (14:00 de Chile) y tuvo como epicentro un distrito de la provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al sureste de la capital, Lima.

Tuvo una profundidad de 99 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.

En los últimos dos meses, potentes terremotos de más de 7 grados de magnitud han sacudido a Venezuela y Colombia —este último fronterizo con Perú— con miles de muertos que han dejado además gran destrucción.

Balance de daños y afectaciones en infraestructura

En Perú "las oficinas de gestión de riesgos de desastres" siguen "realizando la evaluación de daños", aunque los "datos preliminares" reportan, además de los tres lesionados, afectaciones en 22 viviendas, seis colegios y 12 centros médicos, dijo el ministro de Defensa Rafael Belaúnde ante el Congreso.

Desprendimientos de tierra y réplica en Ayacucho

Grupos de emergencia fueron trasladados a las localidades andinas de Puquio y Coracora, la más cercana al epicentro, con 10.000 habitantes.

Según imágenes difundidas por medios, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean Coracora.

"La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo" y esperamos que "no haya daños que perjudiquen a la población", dijo más temprano el alcalde de la localidad, Yony Odón Reyes, a la televisora estatal TV Perú.

Una réplica de magnitud 4,2, ocurrió a las 16h30 locales (17:30 de Chile), señaló el IGP.

Alcance del movimiento en varias regiones

El movimiento se sintió además en Cusco, Arequipa, Ica, Apurímac, entre otros departamentos del sur, según medios locales.

También alcanzó a la capital Lima, aunque con una intensidad leve, constataron periodistas de la AFP.