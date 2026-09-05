Cote López publica extenso "desahogo" refiriéndose a sus últimas polémicas: "Soy súper mujercita para mis..."

05 sept. 2026 - 18:45 hrs.

Por medio de un video en sus redes sociales, Cote López compartió un extenso desahogo en el cual aclaró sus dichos sobre su medicación, se hizo cargo nuevamente de sus "errores" respecto a la polémica infidelidad a Gala Caldirola con Luis Jiménez y señaló que seguirá trabajando en sus proyectos.

"Yo soy súper mujercita para mis hue..."

De entrada, Cote explicó que sus dichos respecto a que estaba siendo "mal medicada" nunca fueron para "justificar algo que yo haya hecho", asegurando tajantemente que "no fui víctima, no soy víctima, no seré jamás una víctima porque no soporto a las víctimas".

"A lo buen chileno lo voy a decir: yo soy súper mujercita para mis hue...", sentenció posteriormente para reforzar el mensaje indicando que "siempre me he hecho cargo de lo que yo hago, de mis errores. Pero no me voy a hacer cargo de las cosas que dicen que hago o de lo que no he hecho".

"Yo ya ofrecí las disculpas"

En cuanto a la polémica farandulera de las últimas semanas con Gala Caldirola y su exmarido en Catar, la empresaria reiteró el arrepentimiento que había expresado en una entrevista televisiva.

"Yo ya ofrecí las disculpas. Si me creen o no me creen, ya eso es problema de ustedes. No necesito la validación de nadie. Yo sí me sentí fatal (...) Pero tampoco voy a dejar que eso me defina como persona, porque no siento que soy una mala persona", lanzó.

Cote sostuvo que había actuado mal y que "se salió de madre", explicando que "yo tenía un problema con el papá de mis hijos, yo estaba luchando por mis hijos, llegué a un minuto que exploté y exploté con la persona equivocada. Fin de la discusión".

"Con esta misma cara voy a seguir trabajando"

Tras esto, indicó que "todos los problemas tienen más aristas", pero que ya está cansada del "show" de la infidelidad: "Yo sigo adelante, avanzo porque siempre he sido así, porque tengo que seguir trabajando".

"Si en la entrevista yo dije (...) '¿Con qué cara voy a seguir trabajando?'. Hoy día les digo que con esta misma cara voy a seguir trabajando y con la cabeza bien en alto voy a seguir trabajando", sostuvo.

"Yo voy a seguir adelante, voy a seguir tratando de sanar todas mis cosas que son personales, todos mis duelos, tratando de perdonarme, tratando de seguir siendo la persona que siempre he sido, básicamente", dijo finalmente antes de detallar parte de sus futuros proyectos como empresaria.

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