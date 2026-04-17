Submarino ruso de clase Kilo: ¿Por qué la Marina de Estados Unidos lo llama el "Agujero Negro"?

17 abr. 2026 - 17:15 hrs.

Rusia mantiene su firme posición dominante global desarrollando el letal submarino de clase Kilo, una enorme plataforma militar que representa una amenaza constante y silenciosa para las grandes flotas occidentales que vigilan los océanos.

La Marina de Estados Unidos vigila minuciosamente a este temido “Agujero Negro” que navega sigilosamente desde la Guerra Fría, ya que es una formidable máquina que demuestra que los sistemas convencionales aún desafían al inmenso poder nuclear.

¿Por qué los submarinos rusos clase Kilo son "agujeros negros"?

La Armada otorgó este apodo al sumergible soviético debido a su asombrosa capacidad para evadir los sonares enemigos. La huella acústica alrededor de la nave desaparece casi por completo cuando los tripulantes activan la propulsión mediante baterías eléctricas en aguas internacionales, según el portal 1945.

Foto: Wikimedia Commons

Para lograr esta función, cuentan con baldosas no reflectantes en el casco exterior para absorber las ondas de radares enemigos. Esta modificación técnica permite al vehículo generar niveles de ruido significativamente menores que los gigantescos y costosos submarinos nucleares que patrullan los mares.

¿Cuáles son las características de los submarinos clase Kilo?

El programa de modernización 636.3 de Rusia transformó estas letales plataformas costeras añadiendo nuevos misiles de crucero Kalibr para ejecutar ataques estratégicos. Ahora, logran golpear a objetivos terrestres a cientos de millas de distancia, mientras su presencia amenaza simultáneamente a diferentes embarcaciones rivales.

Foto: Vitaly Kuzmin

Estos cazadores silenciosos dominan espacios marítimos poco profundos y estrechos canales de navegación. Las fuerzas aliadas a Rusia utilizan este armamento como una formidable herramienta de denegación de mar para bloquear puntos críticos como el Mar Negro, el Báltico o el Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, estas máquinas poseen una gran limitación operativa: necesitan salir periódicamente a la superficie para recargar energía, volviéndose detectables y vulnerables a ataques. Aún así, su bajo costo de producción y mantenimiento facilita la exportación masiva hacia otros países aliados que buscan proteger sus costas.

Foto: Departamento de Defensa de EE.UU.

Un solo submarino de esta categoría puede poner en grave peligro a los Grupos de Ataque de portaaviones estadounidenses que transitan por aguas confinadas. Por ello, los almirantes occidentales enfrentan enormes complicaciones logísticas, incluso al intentar proteger a buques petroleros y líneas de suministro ante esta amenaza.

Foto: Wikimedia Commons

Si bien Rusia diseñó originalmente este sistema naval para responder a las doctrinas militares que dominaban el panorama geopolítico durante la antigua Guerra Fría, décadas más tarde, estas silenciosas plataformas de emboscada costera demuestran que una tecnología sencilla e inteligente puede golpear con fuerza en el combate moderno.

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