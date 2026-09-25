IA y Ciencia de Datos: Las nuevas carreras que debutan en Chile y las universidades que las impartirán

25 sept. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Medicina, inteligencia artificial, ciencia de datos, planificación urbana y nuevas ingenierías son parte de las opciones que se incorporan a la Admisión 2027. Este jueves, el Demre publicó la oferta definitiva de carreras de las 47 universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior.

El listado incluye nuevas alternativas en distintas regiones del país, además de programas que combinan dos áreas de estudio y permiten obtener un doble título o grado.

Entre las novedades destacan tres nuevas opciones de Medicina, una en Iquique y dos en Santiago. También aparecen carreras como Planificación Urbana, Ingeniería Civil en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil Biomédica y Animación Digital.

Planificación Urbana llega a la admisión vía PAES

Una de las novedades es Planificación Urbana de la Pontificia Universidad Católica, que tendrá 30 vacantes en Santiago.

La carrera ya existía mediante el ingreso vía College, pero para 2027 se incorporará a la admisión regular para quienes rindan la PAES. “Somos los primeros en Chile con esta admisión”, destaca Kai Bergamini, subdirector de pregrado del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, según consignó Las Últimas Noticias.

El programa también contempla distintas posibilidades de especialización. “Hay planificadores más expertos en ciencia de datos, otros más creativos o van por un perfil más ambiental. La malla permite ese interés a distintas especialidades”, asegura Bergamini.

De acuerdo con el académico, los egresados podrán desempeñarse tanto en el sector público como en el privado, en áreas que incluyen consultorías, estudios ambientales, empresas mineras y de energía, además de fundaciones y organismos internacionales.

Nueva carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Otra incorporación corresponde a la Ingeniería Civil en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Las Américas, que contará con 30 vacantes en Santiago.

“Sabemos que hay muchos datos disponibles, pero lamentablemente no se hace un buen uso de ellos para la toma de decisiones. Queremos que nuestros estudiantes desarrollen las competencias para diseñar modelos analíticos, optimizar procesos y apoyar la toma de decisiones estratégicas”, explica Lorenzo Reyes Bozo, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UDLA.

La carrera contempla posibilidades laborales en empresas de servicios, organizaciones públicas y privadas, firmas de software, consultorías y proyectos tecnológicos.

“En particular, buscamos que puedan liderar o integrar emprendimientos, proyectos de innovación, automatización y transformación digital. Ahí está el foco y la impronta que le queremos dar”, subraya Reyes.

La UDLA también incorporará Ingeniería Civil en Química e Ingeniería Civil Informática. Según el académico, estas nuevas alternativas se definieron a partir de un estudio de mercado y de las capacidades que ya posee la institución.

Revisa las nuevas carreras de la Admisión 2027

El listado definitivo contempla las siguientes carreras, universidades, lugares de impartición y vacantes:

Planificación Urbana: Pontificia Universidad Católica, Santiago — 30.

Ingeniería Civil Informática Plan Común: Universidad de Santiago — 90.

Trabajo Social: Universidad Austral, Valdivia — 30.

Biología Marina: Universidad Austral, Puerto Montt — 22.

Pedagogía en Educación General Básica: Universidad Católica del Norte, Coquimbo — 35.

Veterinaria: Universidad de Valparaíso, Valparaíso — 100.

Ingeniería en Información y Control de Gestión: UMCE, Campus Macul — 50.

Administración Pública: UMCE, Campus Macul — 40.

Ingeniería en Información y Control de Gestión: UTEM, Providencia — 40.

Ingeniería Civil en Minas: UTEM, Santiago — 60.

Medicina: Universidad Arturo Prat, Iquique — 45.

Bioquímica: Universidad de Playa Ancha, Valparaíso — 45.

Arquitectura, mención Ordenamiento Territorial: Universidad de Playa Ancha, Valparaíso — 50.

Ingeniería Naval: Universidad de Los Lagos, Puerto Montt — 35.

Ingeniería Civil Mecánica: Universidad de Los Lagos, Puerto Montt — 35.

Ingeniería Civil Electrónica: Universidad de Los Lagos, Puerto Montt — 35.

Biología Marina: Universidad de Los Lagos, Puerto Montt — 45.

Ingeniería Civil Electrónica: Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción — 60.

Ingeniería Civil Biomédica: Universidad Católica de Temuco, Temuco — 50.

Doble título Publicidad y Diseño: Universidad Finis Terrae, Santiago — 40.

Administración Pública: Universidad Finis Terrae, Santiago — 20.

Global Management: Universidad Andrés Bello, Las Condes — 60.

Ingeniería Civil Biomédica: Universidad Andrés Bello, Las Condes — 100.

Medicina: Universidad Andrés Bello, Las Condes — 75.

Engineering and Technology Management: Universidad Andrés Bello, Las Condes — 60.

Ciencias del Comportamiento y Negocios: Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago — 25.

Arquitectura: Universidad de los Andes, Santiago — 35.

Ciencia Política: Universidad de los Andes, Santiago — 15.

Sociología: Universidad de los Andes, Santiago — 10.

Bachillerato en Medicina: Universidad del Desarrollo, Santiago — 40.

Ingeniería Comercial + Derecho (doble grado): Universidad del Desarrollo, Santiago y Concepción — 25*.

Ingeniería Comercial + Psicología (doble título): Universidad del Desarrollo, Santiago — 25.

Ingeniería Comercial + Diseño (doble título): Universidad del Desarrollo, Santiago — 25.

Ingeniería Civil Informática: Universidad Alberto Hurtado, Santiago — 55.

Ingeniería Civil Industrial: Universidad Alberto Hurtado, Santiago — 55.

Tecnología Médica: Universidad de Aysén, Coyhaique — 20.

Publicidad, Comunicación y Marketing Digital: Universidad Autónoma, Providencia — 105.

Ingeniería Civil Eléctrica: Universidad San Sebastián, Santiago y Concepción — 60*.

Ingeniería Civil Mecánica: Universidad San Sebastián, Santiago y Concepción — 60*.

Medicina: Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Campus Condell — 30.

Animación Digital: Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Campus Serrano — 50.

Ingeniería Civil en Ciencia de Datos e IA: Universidad de Las Américas, Santiago — 30.

Ingeniería Civil Informática: Universidad de Las Américas, Santiago — 60.

Ingeniería Civil Química: Universidad de Las Américas, Santiago — 30.

El documento oficial con la oferta completa de carreras para la Admisión 2027 puede ser revisado en el sitio del Demre.

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