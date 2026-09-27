"Delitos relacionados con explosivos": Declaran "incidente grave" cerca de base británica utilizada por la Fuerza Aérea de EEUU

27 sept. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

La policía británica declaró el domingo un "incidente grave" y ordenó la evacuación de varias viviendas cercanas a una base militar en el oeste de Inglaterra, en el Reino Unido, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Todo ocurre luego de que la policía detuviera a varios hombres sospechosos de infringir la legislación sobre explosivos.

"Incidente grave"

Expertos militares en desactivación de explosivos están "examinando actualmente varios vehículos", informó la Policía de Gloucestershire en un comunicado.

"Un cierto número de propiedades están siendo evacuadas en la zona de Whelford tras la declaración de un incidente grave", indicó la policía.

En el mismo documento se añadió que varios hombres fueron arrestados, "sospechosos de delitos relacionados con explosivos".

La localidad de Whelford se encuentra muy cerca de la Base Fairford de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), que también es utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

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