Los signos que elegimos llevar: La colección que une el zodiaco con el diseño y que tiene a Tini como protagonista

30 sept. 2026 - 07:40 hrs.

Los signos del zodiaco llevan generaciones siendo parte de la forma en que hablamos de personalidad, afinidades y de aquello que sentimos propio. Hoy su lugar en la cultura va mucho más allá de la astrología, convirtiéndose en una manera espontánea de expresarse y conectar con los demás a través de símbolos que no necesitan explicación.

En ese contexto, Pandora expande su colección Talisman con la llegada de los doce signos del zodiaco, sumando una dimensión más íntima a una línea construida alrededor de los símbolos y significados que cada persona elige llevar cerca. Una propuesta que combina referencias mitológicas, inscripciones en latín y guiños a antiguas monedas trasladados al presente con una mirada contemporánea.

Cada pieza reúne distintas capas de simbolismo sin imponer una única lectura. Es quien la elige quien termina dándole sentido, convirtiendo cada charm en algo personal e irrepetible según la historia de quien lo lleva.

Los nuevos charms zodiacales están pensados para integrarse y evolucionar dentro del universo Talisman. Un signo puede llevarse como protagonista o convivir con otras piezas elegidas por lo que representan, permitiendo construir combinaciones que cambian con el tiempo y crecen junto con las experiencias de quien las lleva.

Esa versatilidad es uno de los elementos que distingue a esta colección de otras propuestas en joyería. No se trata de una pieza estática, sino de un punto de partida que puede transformarse y sumar nuevos significados a medida que cambian las etapas y las experiencias de cada persona.

Tini como protagonista

La cantante Tini es la protagonista de la campaña, aportando una voz fresca y contemporánea a la colección. Su vínculo con la moda y la autoexpresión conecta naturalmente con una propuesta que celebra la individualidad y la posibilidad de explorar distintas facetas de uno mismo.

Más que accesorios, estas piezas pueden convertirse en emblemas de confianza y descubrimiento personal, símbolos que hablan tanto de quiénes somos hoy como de aquello en lo que estamos por convertirnos. La colección está disponible en cl.pandora.net.

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