La nostalgia por los 2010 llega a la moda: Las nuevas tendencias en zapatillas para conectar pasado y presente

09 ag. 2026 - 14:18 hrs.

Los años 2010 dejaron una huella estética que hoy vuelve con fuerza al mundo del diseño y la moda. La paleta de colores intensos, los materiales translúcidos y ese optimismo visual que caracterizó a la era digital están siendo rescatados por marcas que entienden el poder de la nostalgia como lenguaje contemporáneo.

En esa línea, Salomon presenta una nueva cápsula que transforma esa estética en algo tangible y actual. Los modelos XT-6, XT-Pathway 2 y XT-Whisper cobran vida a través de mallas translúcidas, detalles transparentes y una paleta de intensos tonos rosados que conectan las experiencias del pasado con la expresión del presente.

Cada silueta mantiene las tecnologías de rendimiento heredadas de los archivos de la marca, combinadas con suelas de acabado marmolado que equilibran emoción y funcionalidad. No se trata solo de un ejercicio nostálgico, sino de un puente sensorial entre el recuerdo cultural y el movimiento contemporáneo.

La propuesta cromática llena de energía convive con reconocidas prestaciones de confort y estabilidad, lo que hace que estas zapatillas funcionen tanto como objeto de diseño como calzado para el uso diario. Una combinación que habla de autoexpresión sin sacrificar practicidad.

La cápsula llega en un momento donde la tendencia Y2K y la estética de los primeros años digitales siguen siendo referencias dominantes en el mundo del streetwear y la moda urbana. Rescatar ese universo visual desde una marca con raíces en el rendimiento técnico le da a la propuesta una dimensión que va más allá de la moda pasajera.

Lo que hace especial a esta colección es que no abandona lo que la marca ha construido durante décadas. Cada par sigue siendo fiel a los estándares de comodidad y tecnología que caracterizan a sus modelos de trail y outdoor, pero reinterpretados con una estética que invita a usarlos también en la ciudad, en el día a día y como parte de una identidad visual propia.

Las tres siluetas están disponibles en www.salomon.cl y en tiendas seleccionadas, para quienes quieran sumar a su guardarropa una pieza que celebra el poder duradero de un diseño inspirado en los recuerdos.